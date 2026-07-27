Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
Els veïns han restringit les seues eixides per temor a trobar-se’ls
L’alarma s’ha disparat este matí a Ciutat Vella de Sagunt quan un veí ha vist un parell de senglars deambulant per les teulades del barri. Una estampa que ha posat en avís els residents de la zona, els quals temen eixir al carrer per si apareixen, ja que se sospita que un d’ells encara pot estar per l’entorn d’este centre històric.
L’esglai se l’ha endut un veí a primera hora del matí quan, alertat per uns sorolls que sentia en la seua teulada, ha eixit per a comprovar què passava i, creient que eren obres d’una casa pròxima, ha vist tres senglars dalt de la seua vivenda i com saltaven d’una teulada a una altra. Es tractava d’un senglar i dos cries, tal com han avançat fonts policials.
En un d’eixos moviments, els tres animals s’han precipitat al buit des d’una altura de més de tres metres. Un d’ells, que tot apunta que era la mare, ha quedat malferit, mentres que les dos cries han pogut eixir il·leses i han desaparegut de l’escenari. Una situació que a estes hores preocupa els veïns, els quals han decidit, de moment, no traure els gossos a passejar davant del perill que pot suposar trobar-se’ls.
Malgrat els fets, els tres senglars han fugit i s’han refugiat en el corral d’una casa en construcció del barri, una situació que ha requerit la intervenció de la Policia Local i la col·laboració del Seprona.
Des de la muntanya
Alguns residents avançaven a Levante-EMV que tot apunta que els animals circulaven per la muntanya del Castell i d’allí han accedit a les cases més baixes que confronten amb el vessant del bé patrimonial, per la zona del carrer Segòvia, Pere Cartagena i Antígones, avançaven testimonis presencials. Uns altres afigen la possibilitat que els senglars podrien estar fugint dels incendis pròxims i buscaven refugi en la població.
D’altra banda, els animals han generat danys en algunes teulades per les quals han circulat, un recorregut que han fet durant hores, segons els mateixos afectats, i que van detectar alguns gossos, que “s’han passat la nit lladrant i no sabíem per què”, explicava una de les afectades.
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