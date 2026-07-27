Causa DANA
La jutgessa de la DANA cita el vicepresident Martínez Mus pels informes de carreteres el 29-O
El vicepresident tercer haurà de comparéixer en la causa per a explicar els avisos en les infraestructures viàries durant la catastròfica jornada
Un altre representant del Consell passarà pel Jutjat d'Instrucció Núm. 3 de Catarroja per a declarar en la causa de la DANA: Vicent Martínez Mus. La instructora del cas ha emés un acte este dilluns en el qual demana la citació com a testimoni del hui vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient i Infraestructures, responsabilitats que ja ocupava el 29 d'octubre de 2024 i per les quals precisament reclama la jutgessa la seua presència, sense especificar data.
La magistrada encarregada d'investigar el cas es recolza en els arxius que es van enviar el 29 d'octubre pel grup de Whatsapp "Consell PP" per a acceptar la petició de l'acusació exercida pel PSPV per a citar Martínez Mus com a testimoni. En este sentit, el conseller, encarregat de les infraestructures autonòmiques, va remetre a eixe grup de missatgeria en el qual estaven els membres del Ple del Consell un informe sobre el CEGESEM - Centre de Gestió i Seguretat Viària, en què es detallava l'estat de les carreteres durant eixa jornada.
Així, segons exposa la jutgessa en el seu acte, estos "fan referència a poblacions pertanyents a la capçalera del barranc de Poio i de barrancs tributaris d'este, les carreteres dels quals es van veure afectades per les inundacions i van ser tallades", al mateix temps que també "fa referència a altres poblacions on es van produir defuncions i lesions que són objecte del present procediment".
Amb això, la jutgessa exposa que esta informació "afectaria, en conseqüència, diverses localitats i zones en les quals es van produir resultats mortals i lesius, i serien indicatives de la gravetat de la situació i de les zones en les quals tenien lloc les precipitacions de major intensitat". "El que s'ha exposat anteriorment comporta la procedència de la declaració testifical del conseller de Medi Ambient i Infraestructures", afig, i demana la citació de Martínez Mus.
El hui vicepresident tercer de l'executiu autonòmic se sumarà a la llista de membres del Consell que han passat pel jutjat a comparéixer en la causa. Els últims han sigut la que el 29 d'octubre de 2024 era portaveu del Govern Valencià i responsable d'Hisenda, Ruth Merino, hui secretària autonòmica de Relacions amb la Unió Europea, i la vicepresidenta i llavors encarregada dels Servicis Socials, Susana Camarero. També hi ha comparegut Juanfran Pérez Llorca com a testimoni abans de ser president per les seues converses amb Carlos Mazón eixa vesprada.
Un altre càrrec de la Diputació
Martínez Mus no és l'únic nou testimoni que incorpora la jutgessa a la llista de compareixents. En un segon acte, la magistrada dona resposta a diverses diligències sol·licitades per una altra acusació, la que exercix Compromís i entre les quals està la testifical del cap de Servici de Presidència de la Diputació Provincial de València, que la instructora creu "procedent" després de la declaració que va fer com a testimoni el llavors cap de Recursos Humans de la corporació provincial explicant com va decidir "en deu minuts" tancar la institució i enviar el personal a casa a les 14 hores eixe dia.
Rebutja, no obstant això, la petició de la part que s'investigue si en la llista de distribució de correu electrònic de la Diputació estaven inclosos altres càrrecs, com l'exconsellera d'Interior Salomé Pradas —investigada en la causa— o l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón. "No hi ha elements que indiquen la possible inclusió de personal adscrit a les conselleries, ja que es tractava d'una llista de distribució de la Diputació Provincial de València", esgrimix la jutgessa.
En la mateixa línia, subratlla que el testimoni sol·licitat "exercia les seues funcions en la Diputació, no en la Presidència de la Generalitat, per la qual cosa el fet que rebera el correu sobre la suspensió de l'activitat laboral en la Diputació no pot constituir indici del fet que pogueren pertànyer a la llista de distribució càrrecs aliens a la Diputació, ni qui fora president de la Generalitat ni les restants persones enumerades en l'escrit de proposició de prova".
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
- Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
- Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
- Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
- Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
- Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely
- Què és l’estrany artefacte que hi ha en les obres de Pérez Galdós?
- Parcent va registrar anit la temperatura més alta de tota la C. Valenciana: estos són els municipis que van superar els 33 °C de matinada