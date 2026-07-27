L’atleta de Bellreguard Quique Llopis suma el seu quart títol consecutiu de campió d’Espanya en els 110 metres tanques
Ara té 15 dies per a afinar la seua posada a punt amb vista a l’Europeu de Birmingham (del 10 al 16 d’agost)
Quique Llopis no falla i complix amb el seu paper de favorit al conquistar el seu quart títol consecutiu de campió d’Espanya dels 110 metres tanques en la jornada final del Campionat d’Espanya absolut celebrat este cap de setmana del 24 al 26 de juliol a Màlaga.
Llopis no va donar opció als seus rivals i es va imposar amb autoritat per a endur-se un nou duel davant del seu màxim rival nacional, Asier Martínez. El de Bellreguard va aconseguir l’or amb una marca de 13.43; la plata va ser per a Martínez, amb 13.66, i el bronze, per a Hugo Chapado, del Fent Camí Mislata, amb 13.69.
Llopis va superar sense problemes l’últim gran test abans del Campionat d’Europa que se celebra este mes d’agost a Birmingham, a on lluitarà pel títol continental.
Era una de les proves més esperades de l’última jornada vespertina del Campionat d’Espanya celebrat a Màlaga. El valencià no va trobar rival i va dominar la carrera des d’una rapidíssima eixida des dels blocs. Només va tindre algunes dificultats en el tram final, després de perdre velocitat en les últimes tanques, però va mantindre amb claredat la primera posició.
També bat Asier en semifinals
L’atleta saforenc ja s’havia imposat en la semifinal, precisament per davant d’Asier Martínez, mentres que en la primera ronda va quedar segon sense forçar.
Quique Llopis se sent cada vegada més còmode en el tron dels corredors de tanques curts. L’atleta de Bellreguard, de 25 anys, encadena el seu quart títol consecutiu, la seua confirmació com a líder dels 110 metres tanques, una fita que no es produïa des d’Orlando Ortega (2016-2019), el subcampió olímpic que este cap de setmana, a Màlaga, durant el Campionat d’Espanya, va rebre un homenatge per la seua trajectòria.
El valencià, tot un subcampió del món indoor, va dominar una final lenta. Va arribar a Màlaga després de superar uns problemes en els isquiotibials que l’han limitat molt en els entrenaments, sobretot en les sessions de qualitat. Per tant, el títol és el més important d’este cap de setmana.
Ara té 15 dies per a afinar la seua posada a punt amb vista a l’Europeu de Birmingham (del 10 al 16 d’agost). El valencià, com és habitual, va mantindre la sang freda malgrat el contratemps. “No em pose nerviós ni m’atabale. Quan no pots fer una altra cosa, no val la pena atabalar-se. Ara tinc temps de sobres per a arribar competitiu a l’Europeu”, va explicar.
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