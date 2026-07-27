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Foc a Castelló

L’incendi de la Vall d’Uixó ja ha arrasat 7.200 hectàrees en un perímetre de 67 quilòmetres

S’ha produït un rebrot en la zona d’Eslida, a on se centren este matí els mitjans aeris, ja que hi ha risc important de propagació

Així treballen els bombers per a frenar les flames de l’incendi de la Vall d’Uixó

Així treballen els bombers per a frenar les flames de l’incendi de la Vall d’Uixó

Bombers Castelló | Foto: Fernando Bustamante

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Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

L’incendi que es va declarar dissabte a la Vall d’Uixó ha cremat ja 7.200 hectàrees en un perímetre de 67 quilòmetres, segons ha explicat este dilluns el conseller d’Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, a partir de les dades dels vols de drons durant la nit.

Valderrama ha assenyalat a À Punt que s’ha produït un rebrot en la zona d’Eslida, a on se centren, este matí, els mitjans aeris, perquè hi ha un “risc important de propagació”, i en la urbanització Montserrat de Betxí i en el Montí, a on treballen els mitjans terrestres. El conseller ha assegurat que s’ha aconseguit contindre “la propagació previsible” que podia tindre un incendi d’estes característiques.

El incendio forestal en la Vall d'Uixó ayer.

L’incendi forestal a la Vall d’Uixó, ahir / Fernando Bustamante

El conseller ha avançat que les condicions meteorològiques que s’esperen hui són molt similars a les d’ahir, amb vents del sud-est i ratxes que poden arribar als 30 quilòmetres per hora, per a donar pas, a la nit, de nou, a una humitat d’un 70 %, que afavorirà els treballs d’extinció. Valderrama espera que el fum deixe treballar i es puguen atacar els rebrots que puguen produir-se.

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L’incendi ha obligat a evacuar 16.000 persones de 18 localitats i a confinar-ne 64.000 més de tres municipis castellonencs: la Vall d’Uixó, Onda i Betxí. Segons Valderrama, el nombre de persones evacuades que han sigut reallotjades en els espais habilitats per a eixe fi s’ha reduït de 700 a 500, ja que 200 se n’han anat amb familiars.

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