L’origen de la música de banda a Piles: Manel Arcos presenta el llibre dels documents fundacionals
Les primeres referències a la música de banda en este municipi es remunten a la primavera de 1872
El restaurant Brisa del Mar de Piles acollirà, el divendres 7 d’agost, a les 20:30 hores, la presentació del llibre La música de banda a Piles: els documents fundacionals (1872-1893), del periodista i investigador històric oliver Manel Arcos i Martínez. La música de banda a Piles recupera una part molt valuosa de la memòria cultural del municipi i, alhora, tributa un més que merescut homenatge als setanta-huit pioners de la música de banda d’esta localitat de la Safor.
Des de 1983, l’Agrupació Artística Musical Santa Bàrbara de Piles és l’hereua de les societats musicals que va haver-hi antigament en el municipi, com és el cas de les quatre que es van fundar en el segle XIX, entre 1872 i 1893.
I és que, setmanes arrere, Manel Arcos va descobrir una sèrie de documents que demostren que les primeres referències a la música de banda a Piles es remunten a la primavera de 1872, fa ara 154 anys. En concret, es tracta de quatre escriptures esteses en diferents notaries d’Oliva. Gràcies a estos documents, ara se sap quins van ser els promotors de les primeres associacions musicals que es van crear en la població i, fins i tot, es pot posar nom als seus músics.
Arxiu Municipal de Gandia
Segons la informació extreta dels protocols notarials conservats en l’Arxiu Històric de Gandia, en l’àmbit comarcal, la música de banda va començar a manifestar-se en 1836, fa ara 190 anys, a Xeresa. Posteriorment, va arribar a Rafelcofer (1840), Bellreguard (1840), l’Alqueria de la Comtessa (1841), la Font d’en Carròs (1841), Gandia (1843), Daimús (1844), Oliva (1861), el Real de Gandia (1871), Piles (1872), Miramar (1873) i Benipeixcar (1886).
Quant a Piles, el conveni musical més llunyà en el temps es va subscriure 111 anys abans que l’Agrupació Artística Musical Santa Bàrbara s’estrenara en públic. L’escriptura en qüestió es va atorgar en la notaria de Luis García y Roselló el 9 de maig de 1872. Aquell dia quedava constituïda la Banda de Música de Roser de Piles i, alhora, s’establien les bases de la primera escola de música, en aquell moment anomenada “acadèmia”.
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