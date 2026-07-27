FINANCES
María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
Forma part del consell rector de l’entitat des de 2020
María Peiró Ibáñez ha sigut nomenada presidenta de Caixa Rural Torrent i es convertix, així, en la primera dona a ocupar este càrrec en l’entitat, en substitució de Jesús Monfort Ferrer, president de 2020 a 2026. Nascuda a Torrent en 1980, és llicenciada en Dret i màster en Assessoria Fiscal i Dret Financer. Desenrotlla la seua activitat professional com a sòcia del bufet Nemesio Abogados y Asesores, des del qual ha consolidat una àmplia trajectòria en l’àmbit de l’assessorament jurídic empresarial.
La nova màxima responsable de l’entitat forma part del consell rector de l’organització des de 2020 i, després del seu nomenament com a presidenta, afronta esta nova etapa amb il·lusió i sentit de la responsabilitat. En este sentit, María Peiró precisa que considera este càrrec com un important repte personal i professional. “Crec fermament que mai hem de deixar d’evolucionar ni d’assumir nous desafiaments. Cada oportunitat és una ocasió per a continuar aportant valor i ampliar horitzons”, afirma.
Reforçar valors
A més, destaca “l’orgull i la responsabilitat que suposa convertir-se en la primera dona que presidix Caixa Rural Torrent”. Una fita que explica que “assumix amb el compromís de treballar pel creixement de l’entitat, per a reforçar els seus valors i per a contribuir al futur d’esta des d’una gestió pròxima, rigorosa i orientada al servici dels seus socis i clients”. Caixa Rural Torrent compta amb una xarxa comercial de 13 oficines i finestretes rurals en les localitats de Torrent, Picanya, Paiporta, Catarroja, Aldaia, Albal, Montserrat i Montroi.
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