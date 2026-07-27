Medi ambient
València desactiva l’alerta ambiental per fum i calitja
L’Ajuntament de València posa fi al protocol de contaminació atmosfèrica al registrar una baixada de les partícules i una millora de l’aire
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València
L’Ajuntament de València ha desactivat, este dilluns, el protocol per contaminació atmosfèrica que va aplicar ahir diumenge, ja que les concentracions de partícules han baixat i la qualitat de l’aire “ha millorat”.
El consistori va informar ahir de la implementació del protocol de contaminació tipus 1 a causa de la intrusió de partícules saharianes i també de partícules procedents dels incendis de Castelló i d’altres punts pròxims a la capital.
Esta classe d’alertes aconsella, per exemple, no fer esport a l’aire lliure o usar mascareta les persones amb dificultats respiratòries.
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