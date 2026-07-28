Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
El cap de l’operatiu, Fernando Pérez, advertix que la inversió tèrmica dificulta les labors aèries i oculta el potencial de creixement del foc
El cap de l’operatiu que lluita contra les flames en l’incendi forestal de la Vall d’Uixó, el bomber de la Diputació Fernando Pérez, ha informat este dimarts que les hectàrees cremades continuen sent 8.500, les mateixes que anit. L’operatiu va aprofitar la nit per a traure’n el màxim rendiment, encara que la humitat no va pujar tant com els hauria agradat: no va arribar al 80 %.
Este dimarts, a més, la inversió tèrmica impedix als mitjans aeris de càrrega terrestre (les avionetes) volar per algunes zones de l’incendi; tanmateix, Pérez ha dit que “les zones crítiques” sí que s’estan podent refrescar amb brigades helitransportades (helicòpters amb bombers).
“La sensació que deixa l’incendi és que no hi ha flama, però va tirant fum; és a dir, en extensió no va creixent, però, en el moment que la inversió tèrmica s’alce, sí que té potencial de creixement. És una sensació falsa la que ens està donant fins ara”, ha avisat Pérez.
Fum depositant-se en les valls
Esta inversió tèrmica de la qual parla Pérez provoca que l’incendi no siga “capaç d’evacuar el fum”. Amb la qual cosa, tot eixe fum “s’està depositant en les valls”. Això, per cert, fa que hi haja unes zones a on este matí de dimarts tampoc poden volar els avions, un contratemps per a l’operatiu. No obstant això, sí que hi ha altres parts d’estes valls per les quals sí que poden passar els avions de càrrega en terra.
Els que sí que estan podent volar al 100 % són les unitats helitransportades, que s’estan concentrant en les parts crítiques de l’emergència. L’eix Alcudia de Veo-Tales-Benitandús és el front més sensible, però uns altres que preocupen entre els bombers són Alfondeguilla i l’emblemàtic Montí d’Onda.
Les brigades helitransportades estan sent dirigides als punts més crítics, així que sí que s’hi està aconseguint treballar. D’altra banda, múltiples efectius s’estan encarregant de fixar perímetres per la resta de l’incendi.
Preguntat sobre si hui és important avançar abans de l’onada de calor prevista per a este dimecres, Pérez ha respost que “efectivament”. “Com més perímetre tinguem fix de cara a demà, millors perspectives tindrem”, ha asseverat.
L’operatiu terrestre suma nous recursos i arriba als 642 efectius, que compten amb el suport de 34 mitjans aeris, en el quart dia de treballs a la Vall d’Uixó.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
- Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
- Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
- Un ramat de 30 muflons devora una plantació de 800 ametlers en ple desenrotllament a Fontanars
- Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
- Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
- Els Roig invertixen en una empresa de gestió de residus
- Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely