Bocairent entrega els premis del concurs fotogràfic sobre l’entorn del poble
Les obres de la 33a edició del certamen es poden visitar en l’exposició que acull la Sala Joan de Joanes fins al 14 d’agost
Bocairent va entregar este dissabte, 25 de juliol, els premis del concurs fotogràfic “Bocairent i el seu entorn”. Es tracta de la 33a edició del certamen que organitza la Regidoria de Turisme en col·laboració amb les associacions locals AFB i Art 92.
L’acte d’entrega, amb presència de la regidora Mari Luz Pascual i de l’alcalde, Xavi Molina, va servir per a donar a conéixer el veredicte del jurat i alhora inaugurar l’exposició de totes les obres en la Sala Joan de Joanes. Esta podrà visitar-se fins al pròxim 14 d’agost.
En la modalitat de color, el guanyador del primer premi va ser José Antonio Bernat Bacete, i la guanyadora del segon premi, Elena Sirera Gisbert. En la modalitat de blanc i negre, Blai Vanyó Vicedo va ser guardonat amb el primer premi, i Juan Miguel Beneyto Vañó, amb el segon. A més, va haver-hi un accèssit local per a Benjamín Castelló de Pereda.
Segons la regidora de Turisme, “el concurs ha tornat a comptar amb una participació destacada i una qualitat creativa important”. Per això mateix, M. Luz Pascual convida el veïnat i els visitants a acostar-se a l’exposició: “És una oportunitat de connectar amb espais, amb moments i amb detalls que mostren la riquesa de Bocairent, de manera que és una manifestació d’estima al nostre poble”.
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