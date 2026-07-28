Els nous fitxatges del Llevant UE comencen a entendre’s
Hugo Sotelo i Dani Requena es van estrenar com a futbolistes granotes i Manu Sánchez va redebutar en la seua segona etapa com a llevantinista
Nico Tomás
El Llevant UE va tancar la seua tercera setmana de pretemporada amb victòria per la mínima contra l’Al Qadsiah i amb bones sensacions. L’equip granota va sumar el seu segon triomf de l’estiu amb gol de Paco Cortés i l’estrena de tres de les noves incorporacions firmades durant el mercat de fitxatges. Hugo Sotelo i Dani Requena van vestir per primera vegada l’elàstica llevantinista, i Manu Sánchez va redebutar a les ordes de Luís Castro després de completar-se la seua cessió procedent del Celta de Vigo. Aïssa Mandi és l’únic fitxatge pendent de tindre minuts, ja que gaudix de les seues vacacions després d’haver disputat el Mundial amb Algèria.
El lateral esquerre va partir d’inici, a diferència dels dos migcampistes, i va exercir un bon paper per a certificar la primera porteria a zero del curs 26/27. Per la seua banda, Sotelo va saltar a la gespa al tornar del descans; i Requena, superada l’hora de partit i amb el marcador a favor dels d’Orriols, va entrar en la següent tanda de canvis. Este últim, amb el 24 a l’esquena, va forçar el penal que posteriorment va fallar Roger Brugué.
Saba nova en el centre del camp
La sala de màquines del Llevant comença a funcionar després de sumar tres cares noves i que dos d’estes coincidiren ahir en el terreny de joc. Hugo Sotelo i Dani Requena van aconseguir entendre’s i crear joc amb vista a generar perill en la porteria rival. El gallec va exercir la tasca de pivot en l’esquema de Luís Castro, però sense cenyir-se exclusivament a accions defensives i fent un pas avant amb pilota. El ‘6’ va completar un debut interessant com a granota i apunta a associar-se fàcilment amb altres futbolistes d’esta parcel·la com Olasagasti o Enzo Bardeli, jugadors més orientats a la mitjapunta i a ajudar el ‘9’ de referència.
El perfil de Requena es va orientar més cap a un jugador amb arribada i presència en la zona de tres quarts per a ajudar els hòmens de dalt. La seua ràpida camallada li va permetre desfer-se del seu marcador i, després d’una combinació entre Etta Eyong, Brugué i el mateix Requena, arribar a soles a l’àrea per a acabar provocant un penal. Els nous fitxatges comencen a mostrar detalls de qualitat i guanyen força en els plans del Llevant quan falten menys de tres setmanes de l’estrena de lliga contra l’RCD Espanyol.
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