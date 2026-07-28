Gandia reforça la identificació dels refugis climàtics amb una nova senyalització en els espais municipals
La xarxa està integrada per centres socials, biblioteques, el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) i altres dependències públiques
Alícia Izquierdo: “Des de fa una dècada treballem, de manera transversal, per a adaptar la ciutat a l’efecte del canvi climàtic i reforçar la resposta municipal davant dels episodis meteorològics extrems, cada vegada més freqüents i intensos”
L’Ajuntament de Gandia ha iniciat la instal·lació d’una nova senyalització en els edificis municipals de la ciutat amb l’objectiu de facilitar la identificació i garantir que la ciutadania puga localitzar de manera ràpida els espais públics climatitzats habilitats per a protegir-se de les altes temperatures en cas de ser necessari. És el que es coneix com a “refugis climàtics”.
La xarxa de refugis climàtics està integrada per equipaments municipals climatitzats, com, per exemple, centres socials, biblioteques, el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) i altres dependències públiques, que oferixen un espai segur i confortable durant els episodis de calor intensa.
A més de la nova senyalització física, l’Ajuntament posarà a la disposició de la ciutadania un mapa interactiu en la web municipal a on es podran consultar tots els refugis climàtics de la ciutat, la seua ubicació i la informació necessària per a accedir a estos.
La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència Climàtica, Alícia Izquierdo, ha explicat que “esta actuació pretén que qualsevol persona puga identificar de manera immediata els refugis climàtics quan més els necessite. Parlem d’espais públics oberts a la ciutadania que poden ser determinants durant una situació de calor extrema”.
Els refugis climàtics mantenen el seu horari habitual d’obertura i, quan el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat activa una alerta per temperatures extremes, alguns equipaments amplien el seu horari per a reforçar l’atenció a la població. És el cas del Centre Social de Corea o del MAGa, entre altres espais municipals, oberts des de les 10:00 h fins a les 20:00 h.
Una realitat
“L’emergència climàtica ja és una realitat i les administracions hem d’adaptar les ciutats perquè siguen més resilients i, sobretot, perquè protegisquen les persones. Amb esta xarxa de refugis climàtics fem un pas més en eixa direcció”, ha assenyalat Izquierdo.
La responsable municipal també ha recordat que “les persones majors, els xiquets i les xiquetes, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o passen moltes hores en el carrer són especialment vulnerables davant de la calor. Per això és fonamental que coneguen estos espais i els utilitzen sempre que ho necessiten”.
Des de l’Ajuntament es recorda la importància de seguir les recomanacions davant dels episodis de calor intensa, mantenint una hidratació adequada, evitant l’exposició al sol durant les hores centrals del dia i utilitzant els refugis climàtics com una ferramenta més de prevenció i protecció de la salut.
Esta iniciativa forma part d’una campanya més ambiciosa en la qual treballa l’Ajuntament, de manera transversal, “per a mostrar a la ciutadania les accions impulsades pel consistori en esta última dècada per a adaptar la ciutat a l’efecte del canvi climàtic i reforçar la resposta municipal davant dels episodis meteorològics extrems, cada vegada més freqüents i intensos”, ha conclòs.
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