Empresa tecnològica
Nunsys Group factura 305 milions d’euros en 2025 i creix a un ritme superior al 18 %
La companyia valenciana amplia la seua cartera a més de 8.500 clients en 45 països
El grup Nunsys va tancar l’exercici 2025 consolidant una nova etapa de creixement sostingut i rendible. La consultora tecnològica va aconseguir una facturació agregada de 305 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment per damunt del 18 % respecte a la que va registrar en 2024. Així mateix, l’ebitda (el benefici pur que genera el negoci abans de restar-li impostos, deutes i gastos de manteniment) va ascendir fins als 23 milions d’euros, millorant un 28 % els resultats obtinguts l’any anterior i reforçant la capacitat d’inversió del grup en noves tecnologies i expansió internacional.
L’evolució de la companyia apunta una trajectòria de creixement continuat durant l’últim lustre. Des de 2020, quan el grup va registrar una xifra de negoci pròxima als 43 milions d’euros malgrat la pandèmia, Nunsys Group ha multiplicat per set el seu volum de facturació.
Després de registrar 137,7 milions en 2022 gràcies a la integració de Sothis, 189,8 milions en 2023 (any de l’adquisició d’Inycom) i 257,6 milions en 2024, la companyia manté una evolució ascendent que la situa entre els principals grups tecnològics de capital 100 % espanyol. Paral·lelament, l’ebitda ha seguit la mateixa tendència, al passar de 3,1 milions d’euros en 2020 als 23 milions actuals.
“Els resultats de 2025 demostren la sostenibilitat d’un model empresarial que combina innovació, rendibilitat i expansió internacional. Gràcies a tot això, Nunsys Group continua generant valor per a clients, professionals i socis tecnològics”, afirma el seu president, Paco Gavilán.
Previsions 2026
En 2025, el gasto salarial va ser de 115 milions d’euros. D’esta xifra, 88 milions d’euros van correspondre al cost salarial, i 27 milions d’euros a les contribucions a la Seguretat Social, la qual cosa reflectix l’aposta de la companyia per atraure i desenrotllar talent altament especialitzat.
Cartera de clients
Segons destaca l’empresa, este creixement també s’ha traduït en una major confiança del mercat: en 2025, Nunsys Group va superar els 8.500 clients actius i va desenrotllar projectes tecnològics en 45 països, consolidant la seua estratègia d’internacionalització alhora que manté el gros de la seua activitat en el mercat nacional. La companyia continua reforçant el seu posicionament com a soci tecnològic de referència tant per a empreses privades com per a administracions públiques, impulsant iniciatives de transformació digital en sectors estratègics com ara defensa, indústria, salut, energia, educació o banca.
Previsió 2026
De cara a este 2026, el grup manté unes perspectives d’evolució igualment ambicioses. La previsió estima incrementar la facturació agregada un 12 %, superar els 9.000 clients actius i continuar enfortint la seua estratègia de creixement inorgànic mitjançant la integració de noves companyies especialitzades que li permeten assolir la marca de 40 empreses adquirides al llarg de la seua història. Este full de ruta es basarà en el desenrotllament de solucions pròpies, la consolidació d’aliances amb els principals fabricants tecnològics internacionals i l’execució de projectes d’alt impacte vinculats a la intel·ligència artificial, computació cloud, ciberseguretat, analítica avançada, rèpliques digitals, automatització industrial i infraestructures crítiques.
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