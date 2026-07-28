Festival de cine
Pablo Larraín, Mike Leigh, Nicole Garcia o Hans Petter Moland competiran a Sant Sebastià per la Concha d’Or
Estaran en la secció oficial amb Maha Harada, Benjamín Naishtat i Yesim Ustaoglu, Roberto Bueso, Mikel Gurrea i Javier Ruiz Caldera
Europa Press
Els nous llargmetratges de Pablo Larraín, Mike Leigh i Yesim Ustaoglu competiran per la Concha d’Or del Festival de Sant Sebastià, juntament amb els últims treballs de Nicole Garcia, Maha Harada, Hans Petter Moland i Benjamín Naishtat.
Segons ha informat este dimarts el certamen donostiarra en una nota, estes set pel·lícules se sumen als nou títols de la secció oficial que ja s’havien anunciat, entre els quals hi ha les espanyoles 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera; El mal padre, de Roberto Bueso, i Sants, de Mikel Gurrea.
La secció es completa de moment amb les projeccions especials fora de concurs d’Azken Agurra, de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; Sacamantecas, de David Pérez Sañudo, i Bajañí, de Fernando Trueba, a més de la sèrie Más allá de la sociedad, de Carlos Torres.
La sèrie El castillo, creada i escrita per Isabel Peña i Eduardo Villanueva, i codirigida per Elena Martín Gimeno i Sandra Romero, es projectarà fora de concurs.
Nous competidors
Entre els nous competidors que s’han donat a conéixer este dimarts hi ha el xilé Pablo Larraín, que presentarà Mis muertos tristes, una sèrie que en el festival es projectarà en format de llargmetratge i amb un repartiment en què figuren Mercedes Morán, Dolores Fonzi i Carolina Álvarez. La història, basada en l’obra de Mariana Enríquez, se centra en el personatge d’Ema, que pot veure i escoltar els morts.
Per la seua banda, el britànic Mike Leigh, que ja va estar en la secció oficial en 2024 amb Hard Truths, tornarà ara a la competició amb Tender Loving Care, un llargmetratge protagonitzat per Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn i Alice Bailey Johnson, en el qual el cineasta continua la seua lúcida exploració del món contemporani.
També tornarà a Sant Sebastià la directora turca Yesim Ustaoglu, guanyadora de la Concha d’Or a la millor pel·lícula en 2008 amb La caja de Pandora, i que ara donarà a conéixer Artakalan/What Remains, un treball en el qual conta el viatge interior d’una poetessa que trenca amb l’orde asfixiant de la seua vida per a reconnectar amb si mateixa i qüestionar-se tot el que l’envolta.
Més novetats
Una altra de les novetats arriba de la mà de la directora Nicole Garcia (Orà, 1946), que estrenarà en l’SSIFF 7:40 ce matin-là/Milo, una pel·lícula en la qual una dona ix de presó i comença a treballar de cambrera en una cafeteria, i que compta amb la guanyadora d’un Oscar i del Premi Donostia, Marion Cotillard, i amb Théodore Pellerin com a protagonistes.
Per la seua banda, l’escriptora i guionista japonesa Maha Harada debutarà en esta edició del festival donostiarra com a cineasta per a optar a la Concha d’Or amb Muyou no Hito/In My Father’s Room, un guió propi basat en la seua novel·la An Unnecessary Man, que relata el cas d’una treballadora d’un museu que rep una misteriosa clau que obri l’habitació que en un altre temps va utilitzar el seu pare difunt.
Un altre vell conegut de la secció oficial és el director noruec Hans Petter Moland, que en 1995 va competir amb Kjærlighetens kjøtere/ Zero Kelvin i que esta vegada presentarà Markens Grode/Growth of the Soil, una cinta ambientada en el nord de Noruega, a on una parella posa a prova el seu amor davant dels desafiaments que planen sobre ells.
Finalment, l’argentí Benjamín Naishtat, que ja va obtindre diversos premis a Sant Sebastià en 2018 i en 2023, intentarà aconseguir ara la Concha d’Or amb Glaxo, escrita a partir de la novel·la homònima d’Hernán Ronsino i protagonitzada, entre altres, per Lali Espósito, Marcelo Subiotto i Esteban Bigliardi. La seua història transcorre en 1957 en un tranquil poble argentí, a on l’arribada d’un sinistre excomissari de policia i la seua seductora esposa fractura el vincle entre quatre jóvens inseparables.
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