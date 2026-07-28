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Avisos Aemet

Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana

El mercuri es dispararà de nou en el territori valencià fins als 40 graus

Quarta onada de calor a la Comunitat Valenciana

Quarta onada de calor a la Comunitat Valenciana / Pilar Cortés

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Alba Grimaldos

València

Després de l’alleujament tèrmic registrat des de diumenge a la Comunitat Valenciana, les temperatures tornen a disparar-se. Serà a partir de hui quan comence un nou episodi tòrrid que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja ha decretat com la quarta onada de calor de l’estiu, amb màximes que podrien arribar als 40 graus.

Davant d’este episodi de temperatures extremes, la Conselleria de Sanitat ha elaborat un llistat amb els municipis de la Comunitat Valenciana en risc mitjà per a la salut. Les comarques en avís per altes temperatures es concentren en l’interior de la província de València, especialment en les comarques de l’oest i del nord-oest.

Primera ola de calor del verano

Primera onada de calor de l’estiu / Daniel Tortajada

Risc mitjà (taronja)

Camp de Túria

  • Casinos
  • Loriguilla

Racó d’Ademús

  • Ademuz
  • Casas Altas
  • Casas Bajas
  • Castielfabib
  • Puebla de San Miguel
  • Torrebaja
  • Vallanca

Foia de Bunyol

  • Siete Aguas

Plana d’Utiel-Requena

  • Camporrobles
  • Caudete de las Fuentes
  • Chera
  • Fuenterrobles
  • Requena
  • Sinarcas
  • Utiel
  • Venta del Moro
  • Villargordo del Cabriel

La Serrania

  • Alpuente
  • Andilla
  • Aras de los Olmos
  • Benagéber
  • Bugarra
  • Calles
  • Chelva
  • Chulilla
  • Domeño
  • Gestalgar
  • Higueruelas
  • Losa del Obispo
  • Sot de Chera
  • Titaguas
  • Tuéjar
  • Villar del Arzobispo
  • La Yesa

Risc incendis

El Centre de Coordinació d’Emergències ha informat que, este dimarts 28 de juliol, tota la Comunitat Valenciana es troba en nivell de preemergència extrem per risc d’incendis forestals.

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L’incendi més gran de la Comunitat Valenciana, el de la Vall d’Uixó, continua actiu. Les flames ja han calcinat més de 8.500 hectàrees i afecten més de 75.000 persones de 21 municipis. Quatre dies després de l’inici del foc de la serra d’Espadà, la Generalitat ha tornat a demanar la màxima precaució en les zones forestals i recorda que, davant de qualsevol columna de fum o foc, cal telefonar immediatament al 112.

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