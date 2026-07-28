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Sagunt posa el focus en l’educació ambiental

Esta campanya de sensibilització esta prevista per a cinc dies diferents, des d’este dilluns fins al 7 d’agost

Participants de la campanya

Participants de la campanya / Ajuntament de Sagunt

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

Sagunt posa el focus en l’educació ambiental amb “Recicla pel clima”. Esta campanya consistix a sensibilitzar i informar sobre la separació de residus que desplegarà Ecoembes en els accessos a les platges del municipi este estiu. La Regidoria de Medi Ambient és un dels col·laboradors en esta iniciativa, amb el propòsit de conscienciar les persones que acudisquen a les platges sobre la importància de la conservació mediambiental del litoral.

Esta iniciativa consistirà en la instal·lació d’una carpa informativa situada en diferents accessos a les platges de la localitat en la qual un equip d’educadors ambientals informarà sobre la importància del reciclatge, així com sobre les conseqüències d’abandonar envasos lleugers que acaben arrossegats a la mar. Esta campanya s’emmarca dins de “Mirada circular”, un programa d’educació ambiental de la Comunitat Valenciana.

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Participantes de la campaña.

Participants de la campanya / Ajuntament de Sagunt

Planificació de la campanya

La campanya de sensibilització està programada per a estos cinc dies en un horari de 9 a 12 hores per a evitar els períodes de més insolació: el 27 de juliol en el passeig marítim de la platja del Port de Sagunt (accés plaça de la Concòrdia), el 28 de juliol en la platja d’Almardà (accés carrer Peixos), el 4 d’agost en el passeig marítim de la platja del Port de Sagunt (accés Cocoa), el 6 d’agost en la platja d’Almardà (accés carrer Tauro, lloc de socorrisme) i el 7 d’agost en la platja de Corinto (accés avinguda Corinto).

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