Valderrama confirma que els mitjans aeris no poden treballar en la zona que més preocupa de l’incendi de la Vall d’Uixó
Els esforços se centren ara en la zona de Tales i Alcudia de Veo
Les labors d’extinció de l’incendi forestal de la Vall d’Uixó afronten este dimarts una jornada decisiva amb els esforços centrats en la zona de Tales i Alcudia de Veo. El principal objectiu de l’operatiu és impedir que les flames continuen avançant cap al Parc Natural de la Serra d’Espadà, un dels espais naturals més valuosos de la província de Castelló.
Des del lloc de comandament avançat, el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicat, en declaracions a À Punt, que el dispositiu compta amb 34 mitjans aeris preparats per a intervindre. Això no obstant, el comportament del vent en la zona que més preocupa de Tales i Alcudia de Veo impedix de moment que estos recursos puguen operar amb seguretat sobre l’àrea més compromesa de l’incendi.
Davant d’esta situació, l’operatiu ha reforçat la intervenció per terra. “És en eixe punt a on concentrarem tots els mitjans terrestres”, ha assenyalat Valderrama. Durant la passada nit, a més, els drons dels bombers forestals i de la Unitat Militar d’Emergències (UME) han sobrevolat el perímetre de l’incendi per a actualitzar la cartografia del foc i facilitar la planificació dels treballs d’extinció.
El conseller ha insistit que la prioritat continua sent garantir la seguretat de la població i protegir les vivendes, encara que ha destacat que un altre dels grans objectius és preservar la serra d’Espadà. En este sentit, ha recordat que es tracta d’“un pulmó natural de la província i un patrimoni que tots els castellonencs volen conservar”, raó per la qual tots els servicis d’emergència treballen de manera coordinada per a frenar l’avanç de les flames.
Respecte a l’evolució de l’incendi durant la matinada, Valderrama ha reconegut que les previsions meteorològiques no s’han complit. Encara que es confiava en un augment de la humitat relativa que facilitara les tasques d’extinció, finalment eixe increment ha sigut inferior del que es pensava i les temperatures nocturnes s’han mantingut més altes del que deien les previsions, unes condicions que han dificultat el treball dels equips desplegats sobre el terreny.
Ha subratllat que el més important és la seguretat de la ciutadania i ha recordat que en el Cecopi d’ahir a les 19 hores es va comunicar que els veïns dels barris afectats a la Vall d’Uixó podien tornar a les seues cases, de manera que a les 8 hores del matí s’ha alçat el confinament.
La tornada es du a terme dins d’un operatiu coordinat per Guàrdia Civil, Policia Local, Creu Roja i Policia de la Generalitat Valenciana, seguint les recomanacions de la direcció de l’emergència i de l’operativa de l’extinció.
Valderrama ha sostingut que “és important que la població torne a la normalitat” i ha comentat que es disposa d’“un ampli dispositiu terrestre en tots els municipis urbans per a protegir les vivendes”. En este sentit, anit es va fer un ampli recorregut davant d’un possible rebrot per a poder actuar amb celeritat en cas que siga necessari.
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