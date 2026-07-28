Turisme
València crea el primer Comité de Crisi Turística d’Espanya per a atendre els visitants en cas d’emergència
El nou pla RETUR permetrà a la destinació valenciana oferir allotjament alternatiu, la tornada a casa i assistència sanitària als visitants
La ciutat de València ha constituït el primer Comité de Crisi Turística (CCT) d’Espanya, un òrgan de coordinació impulsat per la Fundació Visit València, que asseu en la mateixa taula les principals entitats del sector per a blindar la destinació davant de possibles emergències. L’objectiu principal d’este comité serà aplicar de manera àgil el nou pla RETUR (Pla de resiliència turística davant d’emergències), el memoràndum d’actuació, pioner en el país, que garantix una resposta ràpida, organitzada i eficaç davant de fenòmens meteorològics extrems, crisis sanitàries o altres situacions. Més en concret, este comité organitzarà l’atenció als turistes en cas d’emergència, la busca d’allotjaments alternatius, la tornada a les seues cases o l’atenció sanitària en cas de ser necessària. Tindrà, a més, una segona funció, que és canalitzar l’atenció que els hotels o els locals d’hostaleria poden prestar a la població normal en cas d’emergències.
La regidora de Turisme, Innovació i Inversions, i presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha valorat el caràcter innovador d’esta mesura: “Amb la creació d’este comité, València fa un pas avant en tota Espanya. La coordinació entre les administracions i les nostres empreses és fonamental. Volem que, si ocorre qualsevol eventualitat, hi haja una xarxa de seguretat organitzada per a oferir una resposta ràpida”. “Fem un pas avant en tota Espanya. Volem que el turista sàpia que, si ocorre qualsevol eventualitat, a València hi ha una xarxa de seguretat organitzada per a protegir-lo”, ha reiterat.
Este nou protocol establix canals d’informació en diversos idiomes, plans de reubicació d’allotjament, assistència per a la tornada als llocs d’origen i mecanismes de col·laboració publicoprivada. En el comité estan integrades totes les veus del sector, com la Fundació Visit València, Hosbec, Aptur CV, AEVAV, Associació de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana, Hostaleria València, Palau de Congressos, Fira València, CEV, Cambra de Comerç, Ciutat de les Arts i les Ciències i el Cos Consular.
Canalitzar la solidaritat del sector
A més de protegir les persones visitants, el Comité de Crisi Turística tindrà una segona funció vital: “Organitzar la resposta solidària que el sector turístic valencià sempre demostra en els moments més crítics”, tal com ha subratllat la regidora.
“Els valencians sabem bé que, quan les coses es compliquen, els nostres hotelers, hostalers i professionals turístics són els primers a fer pinya, oferint llits, menjar o transport. Este comité ens permetrà canalitzar tota eixa solidaritat de manera ordenada perquè els recursos essencials arriben ràpidament a la població afectada. València consolida hui un model de col·laboració que ens fa més segurs, més resilients i més humans”, ha conclòs Llobet.
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