Alberic es queda sense cobertura
L’Ajuntament eleva una queixa a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i a les empreses de telefonia mòbil després de diverses setmanes de fallades en la xarxa que afecten fins i tot les comunicacions de la Policia Local
Inés Hernández Lladró
L’Ajuntament d’Alberic ha elevat una queixa formal a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i a les empreses de telecomunicacions davant de les reiterades incidències en la cobertura de telefonia mòbil que afecten el municipi des de fa setmanes. Segons el consistori, els problemes s’han intensificat en els últims dies i han deixat molts veïns i servicis públics pràcticament incomunicats en determinades zones del terme municipal.
Les queixes s’han multiplicat en els últims dies. Veïns, empreses i comerços asseguren que no poden fer ni rebre telefonades amb normalitat, i que l’accés a les dades mòbils és irregular o directament inexistent en algunes zones del terme. Els problemes afecten usuaris de diferents operadors, la qual cosa apunta a una fallada generalitzada en la infraestructura, segons explica l’alcalde del municipi, Toño Carratalá.
L’Ajuntament ja ha traslladat estes incidències vàries vegades i algunes companyies han assenyalat una possible avaria en un node o repetidor. Això no obstant, Carratalá subratlla que, “malgrat el temps que ha transcorregut, la situació continua sense resoldre’s”, i que les deficiències continuen generant perjuís diaris.
Un dels punts que més preocupa en el consistori és l’impacte en els servicis essencials, especialment en la Policia Local, que està veient compromeses les seues comunicacions habituals. L’alcalde advertix que esta situació “dificulta l’adequat acompliment de les seues funcions” i pot afectar l’atenció d’emergències en el municipi.
El consistori reclama que es facen inspeccions tècniques per a determinar l’origen del problema i verificar l’estat de les infraestructures. També sol·licita informació sobre les causes detectades, els operadors implicats i el calendari previst per a la normalització del servici. A més, l’edil afig que l’Ajuntament s’oferix a col·laborar en tot el que calga per a agilitzar la resolució d’una incidència que, segons recalca, està afectant de manera directa el dia a dia de la població.
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