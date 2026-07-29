Un altre lateral dret que se li escapa al València CF: Lizancos, a un pas de l’Osasuna
El València CF tenia la temporada passada Lizancos quasi lligat, però no va apostar de manera contundent per ell
El Burgos es va avançar i enguany el València CF el tenia entre les opcions, però acabarà, llevat de gir d’última hora, en l’Osasuna
Pablo Leiva
El València CF continua tractant de trobar laterals drets en el mercat i no ho està tenint fàcil. De fet, Meunier va ser el primer de la llista a complicar un estiu que semblava solucionat i que, a poc a poc, per la mala gestió de l’entitat, ha acabat obrint un problema cada vegada més gran. El belga va deixar tirat el València CF, i Andrés García, operació que es podia haver tancat fa setmanes, va acabar en el Getafe per a deixar clar que no estava sent el mercat de fitxatges dels laterals. A més, les exigències d’altres clubs, fins i tot de Segona, han evidenciat que en estos moments el poder econòmic del València CF és nul. Ací entra Chirino i també un Lizancos que, encara que en este mercat mai ha estat entre les primeres opcions, sí que apareixia de fons i, a més, deixa clar que no hi ha estudi de mercat veient el que va passar fa un any.
Lizancos hauria pogut arribar en l’estiu de 2025 en una operació que hauria costat al València menys de mig milió d’euros en total. Un dels millors laterals drets de Primera Federació en el Lugo i pel qual es barallaven molts clubs de Segona, el València CF el va tindre a tocar. No obstant això, entre que l’oferta incloïa passar pel filial entrenant amb el primer equip (però sense les eixides de Foulquier o Thierry) i que mai es va anar fort amb els diners per davant, el Lugo va acabar venent-lo al Burgos, que ja es frega les mans. Un any després que el València CF pensara en ell per al filial, l’Osasuna el tancarà per al primer equip si res es torça. Sobretot perquè Rosier està lesionat i no fa bona pinta.
Ramis ha sigut peça clau
L’entrenador de l’Osasuna va ser una de les peces claus de la gran temporada que va fer el Burgos, que fins i tot va estar prop d’entrar en promoció d’ascens. L’ara entrenador de l’Osasuna veu amb bons ulls reforçar eixe carril dret, i un dels primers noms que es va posar sobre la taula és el d’Álex Lizancos. Jugador amb potencial, que complix 23 anys d’ací a uns mesos i que té un futur espectacular en Primera. Amb tot això, a El Sadar estan contents amb una possible arribada que cada vegada està més a prop.
Ara, el València CF continua pensant en l’inici de temporada, que arribarà d’ací a dos setmanes i mitja, i ho fa amb Thierry en el Venezia, amb Foulquier KO i amb Rubo Iranzo també amb problemes físics.
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