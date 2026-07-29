Resultats empresarials
CaixaBank aconseguix un benefici rècord de 3.203 milions fins a juny, un 8,5 % més
El creixement del crèdit i l’impuls de la gestió patrimonial i les assegurances de protecció impulsen els resultats de CaixaBank
El banc valencià repartirà un dividend d’entre 961 i 1.281 milions en novembre
CaixaBank ha aconseguit un benefici net rècord de 3.203 milions d’euros en el segon trimestre de l’any, un 8,5 % més respecte al mateix període de l’any anterior, gràcies al veloç creixement del crèdit, segons ha comunicat este dimecres l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Este resultat supera lleugerament les previsions dels analistes, que xifraven el resultat en 3.131 milions, segons el consens recopilat per Bloomberg. El marge d’interessos ha augmentat un 2 %, fins als 5.390 milions, a causa del creixement del negoci. En paral·lel, els ingressos totals han avançat un 3,7 % fins als 8.338 milions.
Els resultats rècord registrats entre gener i juny han portat el banc a repartir un dividend a compte d’entre 961 i 1.281 milions, que pagarà el mes de novembre. L’impuls més fort en este període ha arribat dels servicis: els ingressos han crescut un 7,4 %, amb una alça del 12,1 % en gestió patrimonial i del 14,5 % en assegurances de protecció. En canvi, les comissions bancàries han retrocedit un 1,1 %.
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, valorava de manera positiva els resultats. “Hem tancat el primer semestre amb un fort creixement de l’activitat comercial”, expressava. “Hem obtingut un benefici de 3.200 milions i hem mantingut el nostre ROTE en el 18 %, la qual cosa demostra que continuem executant amb gran èxit el nostre pla estratègic”.
D’altra banda, el CET1, el matalàs del banc, s’ha mantingut pràcticament estable respecte al primer trimestre. L’entitat bancària ha tancat juny en el 12,54 %, davant del 12,5 % aproximat de març, que implica una millora de 4 punts bàsics en el trimestre.
Les provisions per insolvències van sumar 480 milions d’euros en el primer semestre, 108 milions més que un any abans, un increment del 28,8 %. Només en el segon trimestre hi ha destinat 247 milions.
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