Neteja
Cendres de l’incendi de la Vall d’Uixó apareixen en les platges del sud de València
Els corrents marins arrosseguen restes carbonitzades fins als arenals de la part sud de la ciutat
Les conseqüències del terrible incendi forestal que assola el terme de la Vall d’Uixó i que ha afectat unes 9.300 hectàrees es continuen percebent en la ciutat de València. Fa uns dies era l’olor de cremat i la visible boirina del fum, hui són les restes de cendra que han arribat fins a les platges del sud de la capital.
Tal com ha anunciat l’Ajuntament de València, esta matinada, els peons de neteja de platges del Servici de Residus Sòlids i Neteja han detectat l’aparició, en els arenals del sud —des de Pinedo fins al Perellonet—, de restes d’una matèria negra.
Després d’arreplegar mostres i procedir a analitzar-les en el laboratori municipal, s’ha conclòs que són restes carbonitzades. La matèria està en l’aigua i les onades que trenquen en l’arena la depositen en la riba, principalment en la zona d’arena mullada.
Els tècnics han considerat que l’origen d’esta cendra, que està sent retirada pels servicis de neteja, són els incendis de la zona de Castelló i que es desplaça a desenes de quilòmetres arrossegada pels corrents marins.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
- Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Una plaça d’Almardà estrena imatge després d’una inversió de quasi 65.000 euros
- Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
- Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
- Sánchez visitarà Ford Almussafes després de l’acord de la multinacional amb Geely