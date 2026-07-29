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Neteja

Cendres de l’incendi de la Vall d’Uixó apareixen en les platges del sud de València

Els corrents marins arrosseguen restes carbonitzades fins als arenals de la part sud de la ciutat

Restes de cendra en una de les platges del sud de València

Restes de cendra en una de les platges del sud de València / Ajuntament de València

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F. Pascual

Les conseqüències del terrible incendi forestal que assola el terme de la Vall d’Uixó i que ha afectat unes 9.300 hectàrees es continuen percebent en la ciutat de València. Fa uns dies era l’olor de cremat i la visible boirina del fum, hui són les restes de cendra que han arribat fins a les platges del sud de la capital.

Tal com ha anunciat l’Ajuntament de València, esta matinada, els peons de neteja de platges del Servici de Residus Sòlids i Neteja han detectat l’aparició, en els arenals del sud —des de Pinedo fins al Perellonet—, de restes d’una matèria negra.

Restos de cenizas en las playas de València

Restes de cendres en les platges de València / Ajuntament de València

Després d’arreplegar mostres i procedir a analitzar-les en el laboratori municipal, s’ha conclòs que són restes carbonitzades. La matèria està en l’aigua i les onades que trenquen en l’arena la depositen en la riba, principalment en la zona d’arena mullada.

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Els tècnics han considerat que l’origen d’esta cendra, que està sent retirada pels servicis de neteja, són els incendis de la zona de Castelló i que es desplaça a desenes de quilòmetres arrossegada pels corrents marins.

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