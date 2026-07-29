Daimús se suma a Piles i també “entén i compartix el malestar” dels veïns i turistes pel mal funcionament dels rentapeus de la platja
L’Ajuntament aclarix que el manteniment, la reparació i la gestió d’estos elements són competència de la Generalitat Valenciana
L’Ajuntament de Daimús, igual que el de Piles la setmana passada, també ha rebut una gran quantiat de queixes per part de veïnes, veïns i turistes en relació amb el funcionament i l’estat dels rentapeus de la platja, per la qual cosa “entén i compartix el malestar” dels usuaris.
El consistori aclarix en un comunicat públic que es tracta d’una qüestió de competència autonòmica. La instal·lació, el manteniment, la reparació i la gestió d’estos equipaments no depenen de l’Ajuntament de Daimús, sinó exclusivament de la Generalitat Valenciana (per mitjà de Turisme Comunitat Valenciana), l’administració encarregada de gestionar directament el servici.
La labor del consistori és de gestió. Davant de cada incidència, l’Ajuntament s’encarrega de traslladar l’avaria als responsables autonòmics perquè la solucionen.
Problemes
A més, l’Ajuntament de Daimús se suma a les denúncies d’altres ajuntaments i destaca que “patim problemàtiques particulars”: temporals que han deixat canonades a la vista, i un pou sec que, unit al fet que la bomba no està en marxa, provoca falta de cabal i pressió d’aigua en les hores de màxima afluència. A tot això se suma que en algun cas els rentapeus no estan ben anivellats i en uns altres s’hauria de plantejar canviar-los la ubicació.
Per tot això, “compartim el malestar de la ciutadania i exigim a l’administració competent una resposta ferma per a restablir un servici tan necessari. Confiem que la voluntat institucional permeta resoldre-ho com més prompte millor”, conclou l’escrit difós en les xarxes socials.
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