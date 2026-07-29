Programació de la Filmoteca d’Estiu: pel·lícules i horaris per a gaudir del cine d’estiu de València
Els clàssics del cine conviuen amb les propostes més contemporànies en una agenda cinematogràfica que va des d’Apocalypse now fins a Los domingos o Una batalla tras otra
La Filmoteca d’Estiu torna este estiu als jardins del Palau de la Música amb una de les seues programacions més àmplies fins a la data. L’edició número 27 del cicle de cine a l’aire lliure, organitzada per la Filmoteca Valenciana, oferirà 17 llargmetratges i dos curtmetratges en 26 sessions, una programació que supera la de 2025, edició en la qual es van projectar 12 pel·lícules.
El cicle arrancarà el 31 de juliol amb la projecció d’Una quinta portuguesa, de la cineasta valenciana Avelina Prat, i s’acomiadarà el 29 d’agost amb El agua, òpera prima de la directora oriolana Elena López Riera. A més, set de les 19 produccions programades estan dirigides per dones.
Les projeccions tindran lloc de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, a les 22:30 hores, mentres que la taquilla obrirà cada dia a les 21:30 hores. La programació completa i la venda anticipada d’entrades ja estan disponibles en la web de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).
Dos cicles protagonitzen la programació de la Filmoteca d’Estiu
La programació de la Filmoteca d’Estiu 2026 s’estructura entorn de dos grans blocs. D’una banda, el cicle “Un riu de cinema”, que coincidix amb els 27 anys de celebració del certamen en l’antic llit del Túria i proposa un recorregut per pel·lícules en les quals els rius adquirixen un paper narratiu i simbòlic.
D’altra banda, el festival recupera algunes de les millors pel·lícules estrenades en 2025, reconegudes en festivals internacionals com Canes, Venècia, Sant Sebastià o Valladolid, així com per la crítica especialitzada.
“Un riu de cinema”: clàssics i cine contemporani
El cicle reunix títols que abasten quasi un segle d’història del cine. Entre estos destaca L’Atalante (1934), de Jean Vigo; El río (1951), de Jean Renoir; La reina de África (1951), de John Huston; La noche del cazador (1955), de Charles Laughton; Aguirre, la cólera de Dios (1972), de Werner Herzog, i la versió restaurada d’Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola.
La selecció també inclou produccions recents com Estrany riu (2025), de Jaume Claret Muxart, i El agua (2022), d’Elena López Riera, a més dels curtmetratges valencians 3/105, d’Avelina Prat, i Lleó, d’Alba Just.
Les millors pel·lícules de 2025 arriben a la Filmoteca d’Estiu
El segon cicle reunix algunes de les produccions més destacades de l’últim any. Entre estes figuren Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; Los domingos, d’Alauda Ruiz de Azúa; Un simple accidente, de Jafar Panahi; Grand Tour, de Miguel Gomes; Vermiglio, de Maura Delpero; La luz que imaginamos, de Payal Kapadia, i Black Dog, de Guan Hu.
Així mateix, la programació incorpora Una quinta portuguesa, d’Avelina Prat, que serà l’encarregada d’inaugurar esta edició de la Filmoteca d’Estiu.
Horaris de la Filmoteca d’Estiu 2026
Les projeccions se celebraran del 31 de juliol al 29 d’agost en els jardins del Palau de la Música de València.
Sessions: 22:30 hores.
Obertura de taquilla: 21:30 hores.
Dies de projecció: de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres.
Com en edicions anteriors, cada sessió començarà amb un muntatge realitzat a partir d’imatges de l’arxiu de cine aficionat i familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasió, el fil conductor seran els rius valencians, amb gravacions històriques del Túria, el Xúquer i el Segura, en sintonia amb el cicle temàtic “Un riu de cinema”.
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