Eleccions 2027
Un sondeig del PSPV assenyala que recuperaria l’alcaldia de Torrent en aliança amb Compromís
L’enquesta, feta el mes de juny, manté els socialistes com els més votats, per davant del PP de l’alcaldessa, Amparo Folgado. La millora dels valencianistes, que guanyarien un regidor, permetria a l’esquerra sumar 13 dels 25 regidors
Una enquesta encarregada pel PSPV vaticina un tomb electoral en l’Ajuntament de Torrent, la ciutat més important de l’àrea metropolitana de València, amb més de 90.000 habitants. En cas de celebrar-se hui les eleccions municipals, els socialistes es mantindrien com la força més votada, amb deu regidors, però la recuperació de Compromís, que passaria de dos a tres actes, seria decisiva per a permetre governar a l’esquerra
Els socialistes van perdre la vara de comandament, que ostentava el veterà Jesús Ros, el maig de 2023. La popular Amparo Folgado, que es va convertir en la segona alcaldessa del PP en la història democràtica de Torrent quan María José Catalá va dimitir i se’n va anar al Consell en 2012, va tornar a rebre la vara de comandament i va poder governar fruit d’un acord amb Vox.
Este sondeig l’ha elaborat l’empresa Celeste-Tel, amb una mostra de 500 enquestes telefòniques durant el mes de juny. El resultat constata que els blocs seguixen molt igualats en la capital de l’Horta Sud. Els socialistes perdrien mig punt percentual i es quedarien en el 37,5 % dels vots i deu regidors, encara que augmentaria en nombre de vots segons esta projecció. El PP elevaria el seu suport en vots fins al 34,8 % i quasi mil vots més, insuficient en tot cas per a aconseguir el dècim regidor. Seguiria com a segona força.
Els canvis vindrien pel costat de Vox, que es manté com a tercera força i creix cinc dècimes, però passaria de quatre a tres regidors. És la major mobilització de Compromís, que creix del 9 % a l’11,4 % dels vots, la que decanta la balança: sumaria un tercer regidor. Juntament amb els socialistes, aconseguirien 13 dels 25 regidors.
Andrés Campos, possible candidat
Com va publicar este diari fa uns dies, l’actual portaveu del Grup Municipal del PSPV de Torrent, Andrés Campos, serà probablement el cartell electoral per a les municipals que se celebraran el maig de 2027. És un pas que feia mesos que estava valorant i prendrà així el relleu de l’històric Jesús Ros, que ha mantingut el lideratge electoral en els últims mandats.
Mandat conflictiu per a Folgado
S’enfrontarà a l’alcaldessa, Amparo Folgado, també diputada provincial en l’equip que lidera Vicente Mompó. Folgado no està tenint un mandat còmode, per la dana i per controvèrsies internes. El pacte amb Vox va resultar conflictiu després que fa poc més d’un any, el maig de 2025, el primer tinent d’alcaldessa, Guillermo Alfonso (Vox), trencara amb Folgado per discrepàncies, se’n passara al grup de no adscrits i deixara l’equip de govern en minoria.
Va haver-hi contactes amb els socialistes. El soroll de moció de censura amb Jesús Ros com a alcalde va ser real, però, en un moment de xoc frontal entre el PSOE i Vox, des de la direcció autonòmica es va parar el moviment. El secretari d’Organització, Vicent Mascarell, va frenar els contactes a finals de l’any passat.
No ha sigut l’únic conflicte per a l’alcaldessa Folgado. El seu número dos, José Maroto, fitxat com a independent en les llistes de 2023, també va deixar el càrrec un any després de l’inici del mandat, al·legant problemes de salut.
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