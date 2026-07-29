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Troben un home mort surant en la platja del Puig

Un home va ser trobat surant en l’aigua de la platja del Puig, a on li van practicar maniobres de reanimació abans de confirmar-ne la mort

Una unidad del SAMU

Una unidad del SAMU / Levante-EMV

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María Bas

Un home va ser trobat ahir mort en la platja de la localitat valenciana del Puig

Segons detalla el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), este dimarts es va rebre, cap a les 21:35 hores, un avís per a assistir un home que uns banyistes havien vist surant en l’aigua.

Abans de l’arribada dels servicis d’Emergències Sanitàries, persones presents en el lloc dels fets li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar. Així i tot, quan va arribar una unitat del SAMU, únicament es va poder confirmar la seua defunció.

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Serà l’autòpsia la que determine les causes de la defunció, segons assenyalen les fonts sanitàries.

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