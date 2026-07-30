Medi ambient
La CHX supervisa el riu Clariano després de l’episodi de contaminació per l’incendi de la planta de reciclatge d’Aielo
La Confederació Hidrogràfica manté un seguiment ambiental de l’abocament que va afectar la fauna de l’enclavament després de prendre mostres de l’aigua i requerir la neteja de l’entorn a l’empresa responsable, que ja ha desplegat actuacions de restauració en la zona
L’incendi que el passat 11 de juliol va arrasar la planta de reciclatge de Reciclajes Guerola, a Aielo de Malferit, va provocar un episodi de contaminació en el tram del riu Clariano situat entre la depuradora d’esta localitat i la desembocadura al riu Albaida.
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha confirmat a Levante-EMV que l’aigua contaminada que es va originar durant les labors d’extinció va acabar arribant al riu, motiu pel qual l’entitat manté obertes diferents labors de control i seguiment de l’evolució de la qualitat de l’aigua i del possible impacte sobre l’ecosistema fluvial.
Segons expliquen fonts de l’organisme de conca, s’han pres mostres del riu per a analitzar-ne la composició i determinar l’abast de la contaminació. L’última analítica es va captar en la matinada d’este mateix dimecres. A més, la CHX va requerir a l’empresa responsable de la planta que duguera a terme de manera urgent tasques de neteja del llit del riu. La Confederació precisa que té constància que estos treballs s’estan executant.
Per la seua banda, des de Reciclajes Guerola confirmen que ja han estat desplegant actuacions de neteja en el riu. Segons expliquen fonts de l’empresa, la setmana passada, dos operaris hi van estar fent estes labors.
Això no obstant, serà la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la que determine, una vegada analitzades les últimes mostres arreplegades i supervisades les actuacions realitzades, si calen noves mesures de restauració ambiental.
Un incendi de gran magnitud
Veïns de la zona han assenyalat l’aparició de peixos i aus morts en la zona de l’abocament. Un pastor també ha avisat de la defunció de diversos exemplars de cabres que pasturen habitualment en els voltants del llit del riu. No obstant això, este diari va comprovar ahir sobre el terreny que la situació de la fauna piscícola que habita l’enclavament és ara mateix de normalitat. Sí que es va identificar algun cadàver de peix, però de manera residual.
L’origen d’este episodi es remunta a l’espectacular incendi que es va declarar el passat 11 de juliol en les instal·lacions de Reciclajes Guerola, un foc que va mobilitzar un ampli dispositiu d’emergències i va generar una enorme columna de fum visible des de molts municipis de la Vall d’Albaida i de comarques veïnes.
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