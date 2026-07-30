Ofertes turístiques
Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
El Ministeri considera il·lícita la publicitat d’estos establiments i advertix les multinacionals de possibles actuacions addicionals si no eliminen o bloquegen les ofertes
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha requerit a cinc plataformes d’allotjament vacacional que retiren o bloquegen 141 anuncis d’establiments turístics situats en assentaments israelians dins del territori palestí ocupat, a Cisjordània i Jerusalem Est.
L’actuació es produïx després d’una nova investigació del departament dirigit per Pablo Bustinduy, en la qual es van localitzar desenes d’ofertes disponibles per als consumidors espanyols. Després d’identificar els anuncis, Consum va remetre un primer requeriment a les cinc multinacionals per a comunicar-los que estaven allotjant contingut considerat il·lícit i exigir la seua eliminació immediata.
El Ministeri advertix que, si les empreses no retiren a Espanya els anuncis assenyalats, podran enfrontar-se a noves actuacions administratives. Des del Ministeri apunten que “els noms de les plataformes no es poden fer públics, ja que el procés del requeriment està obert”.
El requeriment s’empara en l’article 4 del reial decret llei que arreplega mesures urgents contra el genocidi a Gaza i de suport a la població palestina. Esta norma establix que tindrà la consideració de publicitat il·lícita la promoció de béns originaris d’assentaments israelians en el territori palestí ocupat, així com de servicis prestats en estos enclavaments.
Els allotjaments detectats es troben en localitats incloses en més de 200 codis postals corresponents a assentaments israelians. La relació d’estos codis es va publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
No és la primera actuació de Consum contra esta mena d’ofertes. En febrer, el Ministeri ja va obligar sis empreses a eliminar més d’un centenar d’anuncis turístics corresponents a allotjaments situats en territoris palestins ocupats. Entre les empreses assenyalades destacaven les grans plataformes turístiques Airbnb i Booking.
El departament sosté que estes intervencions formen part de les mesures adoptades pel Govern per a contribuir a alleujar el sofriment de la població palestina. La nova investigació amplia així la vigilància sobre les plataformes digitals que comercialitzen a Espanya servicis turístics vinculats als assentaments.
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