Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'Uixónueva calle ValenciaCrecimiento incendios forestalesentrada Pérez Llorca mundialUn beso y una flor Nino BravoGigafactoría VolkswagenCarreteras cortadas Castellón
instagramlinkedin

Controlat un incendi forestal en un barranc de la Vall de Gallinera

Ja lluiten contra les flames els bombers dels parcs de Dénia i Sant Vicent, així com de la dotació itinerant de la Marina Baixa, cinc unitats de bombers forestals i dos mitjans aeris

Les labors d’extinció evolucionen de manera favorable

Imatge d’arxiu de les labors d’extinció en un incendi de la Marina Alta

Imatge d’arxiu de les labors d’extinció en un incendi de la Marina Alta / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Gallinera

Impossible abaixar la guàrdia amb el foc. Este migdia, cap a les 12:30 hores, s’ha declarat un incendi a la Vall de Gallinera. Està prop de la carretera que serpenteja per esta vall. Es troba prop de l’últim poble abans de creuar al Comtat. Eixe poble és Benissili. L’incendi és forestal i ha començat dins d’un barranc. És molt complicat l’accés per terra, motiu pel qual dos mitjans aeris ja estan realitzant descàrregues contínues.

El foc s’ha controlat ràpidament. S’ha aconseguit detindre l’avanç i la propagació de les flames.

La mobilització ha sigut immediata i molt nombrosa. Lluiten contra les flames un sergent, dos caps i 12 bombers dels parcs de Dénia i Sant Vicent. S’hi han desplaçat amb un vehicle de comandament i direcció, una bomba forestal pesada i una bomba nodrissa pesada. També hi ha acudit la dotació itinerant de la Marina Baixa, així com cinc unitats de bombers forestals.

El foc es troba en una zona agresta i de complicat accés. Dos mitjans aeris combaten les flames.

Noticias relacionadas

De moment, l’evolució de les labors d’extinció és favorable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
  2. Troben un home mort surant en la platja del Puig
  3. María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
  4. Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
  5. Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
  6. Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
  7. Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
  8. L’incendi de la Vall d’Uixó és ja el tercer més devastador de la Comunitat en l’última dècada

Controlat un incendi forestal en un barranc de la Vall de Gallinera

Controlat un incendi forestal en un barranc de la Vall de Gallinera

Els veïns de sis pobles de Castelló tornen a casa al millorar l’incendi de la Vall d’Uixó

Els veïns de sis pobles de Castelló tornen a casa al millorar l’incendi de la Vall d’Uixó

Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”

Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”

Ultimen els treballs de reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria, que estaran acabats d’ací a dos setmanes

Ultimen els treballs de reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria, que estaran acabats d’ací a dos setmanes

El Museu del Palmito d’Aldaia rep el Premi Cavanilles 2026 pel seu esforç de recuperació després de la dana

OFICIAL | Segon equipament València: tots els detalls de la nova camiseta

OFICIAL | Segon equipament València: tots els detalls de la nova camiseta

Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats

Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats

La CHX supervisa el riu Clariano després de l’episodi de contaminació per l’incendi de la planta de reciclatge d’Aielo

La CHX supervisa el riu Clariano després de l’episodi de contaminació per l’incendi de la planta de reciclatge d’Aielo
Tracking Pixel Contents