Controlat un incendi forestal en un barranc de la Vall de Gallinera
Ja lluiten contra les flames els bombers dels parcs de Dénia i Sant Vicent, així com de la dotació itinerant de la Marina Baixa, cinc unitats de bombers forestals i dos mitjans aeris
Les labors d’extinció evolucionen de manera favorable
Impossible abaixar la guàrdia amb el foc. Este migdia, cap a les 12:30 hores, s’ha declarat un incendi a la Vall de Gallinera. Està prop de la carretera que serpenteja per esta vall. Es troba prop de l’últim poble abans de creuar al Comtat. Eixe poble és Benissili. L’incendi és forestal i ha començat dins d’un barranc. És molt complicat l’accés per terra, motiu pel qual dos mitjans aeris ja estan realitzant descàrregues contínues.
El foc s’ha controlat ràpidament. S’ha aconseguit detindre l’avanç i la propagació de les flames.
La mobilització ha sigut immediata i molt nombrosa. Lluiten contra les flames un sergent, dos caps i 12 bombers dels parcs de Dénia i Sant Vicent. S’hi han desplaçat amb un vehicle de comandament i direcció, una bomba forestal pesada i una bomba nodrissa pesada. També hi ha acudit la dotació itinerant de la Marina Baixa, així com cinc unitats de bombers forestals.
El foc es troba en una zona agresta i de complicat accés. Dos mitjans aeris combaten les flames.
De moment, l’evolució de les labors d’extinció és favorable.
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