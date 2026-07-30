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Els veïns de sis pobles de Castelló tornen a casa al millorar l’incendi de la Vall d’Uixó

Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar i Azuébar alcen l’evacuació, i Nova Onda posa fi al confinament preventiu

El paisatge que troben els veïns que tornen a les seues cases després de l’incendi és desolador

El paisatge que troben els veïns que tornen a les seues cases després de l’incendi és desolador / EFE

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Rafael Fabián

L’evolució favorable de l’incendi forestal de la Vall d’Uixó ha permés que els veïns de sis municipis afectats puguen tornar a les seues cases. Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar i Azuébar han rebut autorització per a tornar a les seues vivendes, en una nova fase de l’emergència que acosta progressivament la zona a la normalitat.

També s’ha alçat el confinament preventiu de la urbanització Nova Onda, en el terme municipal d’Onda. A més, els residents dels nuclis disseminats i de les urbanitzacions situades en la falda del Montí poden tornar als seus domicilis.

Publicación de Onda Ajuntament en Facebook

L’alleujament afecta una part important dels veïns d’Onda que s’havien vist condicionats per les mesures de seguretat. En conjunt, al voltant de 1.500 persones residixen entre Nova Onda, els nuclis disseminats i urbanitzacions de la falda del Montí i Artesa. Això no obstant, esta última pedania continua evacuada per orde dels servicis d’emergència i els seus habitants encara no hi poden tornar.

Les restriccions també continuen vigents en la resta de municipis i zones residencials afectats que no han sigut inclosos en l’última actualització. Les autoritats han insistit que l’incendi continua actiu i han demanat a la població que mantinga la màxima prudència i evite acostar-se a l’àrea afectada.

El foc es trobava perimetrat, si bé encara no assegurat, amb una superfície aproximada de 9.300 hectàrees cremades i un perímetre de 82 quilòmetres. Els responsables de l’operatiu havien advertit que les hores següents serien decisives per a comprovar la possible aparició de reproduccions, cendres o punts calents capaços de superar els límits establits.

Durant la nit, els equips d’emergència han mantingut la vigilància del perímetre amb drons equipats amb càmeres tèrmiques. Els treballs s’han concentrat especialment en el cap de l’incendi i en punts a on s’havien detectat reproduccions, incloses zones d’Artana i Onda.

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El dispositiu mobilitzat compta amb efectius de Bombers Forestals de la Generalitat, consorcis provincials, bombers municipals, la Unitat Militar d’Emergències, Guàrdia Civil, servicis sanitaris, tècnics de Medi Ambient i personal del Ministeri per a la Transició Ecològica. En total, prop de 1.200 persones romanen a la disposició del comandament operatiu.

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