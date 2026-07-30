Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'Uixónueva calle ValenciaCrecimiento incendios forestalesentrada Pérez Llorca mundialUn beso y una flor Nino BravoGigafactoría VolkswagenCarreteras cortadas Castellón
instagramlinkedin

Testimoniatge

Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”

Agraïx la solidaritat i el tracte rebut a Moncofa mentres espera poder tornar a casa després de sis dies evacuada per l’incendi

Esta veïna d’Alfondeguilla passa estos dies en el polifuncional de Moncofa

Esta veïna d’Alfondeguilla passa estos dies en el polifuncional de Moncofa / Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

Estela Pérez, de 50 anys i veïna d’Alfondeguilla, fa sis dies que està evacuada en l’edifici polifuncional de Moncofa a causa de l’incendi que està arrasant la serra d’Espadà. És conscient que, en estos moments, el millor que poden fer és romandre en un espai segur.

“La veritat és que, des del primer dia, Moncofa ens ha acollit i no ens falta cap detall. Tots estem molt contents i emocionats. No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”, explica.

Un acolliment que recordarà per sempre

Pérez destaca també la labor de les persones encarregades d’atendre els evacuats. “La coordinació del grup que està gestionant tot el que ens oferixen és meravellosa. La nostra estada a Moncofa serà recordada per sempre i la portaré al cor. La seua solidaritat ha traspassat tots els murs imaginables”, expressa.

Al mateix temps, assegura sentir-se tranquil·la perquè la seua vivenda no ha patit danys. “La meua casa no ha patit cap desperfecte i això ha propiciat que no hàgem tingut cap contratemps. Estaré a Moncofa fins que les autoritats indiquen que ja podem tornar”, assenyala.

El temor a la tornada

No obstant això, Estela reconeix que el moment més dur arribarà quan puga tornar a Alfondeguilla i comprovar personalment les conseqüències del foc.

Noticias relacionadas

“Sens dubte, el drama serà quan tornem i vegem el panorama que ha deixat l’incendi. És una verdadera llàstima, però haurem d’acostumar-nos a la imatge en negre de tot el que ha arrasat el foc”, lamenta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
  2. Troben un home mort surant en la platja del Puig
  3. María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
  4. Estos són els municipis valencians amb sensació tèrmica de més de 45 °C
  5. Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
  6. Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
  7. Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
  8. L’incendi de la Vall d’Uixó és ja el tercer més devastador de la Comunitat en l’última dècada

Els veïns de sis pobles de Castelló tornen a casa al millorar l’incendi de la Vall d’Uixó

Els veïns de sis pobles de Castelló tornen a casa al millorar l’incendi de la Vall d’Uixó

Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”

Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”

Ultimen els treballs de reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria, que estaran acabats d’ací a dos setmanes

Ultimen els treballs de reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria, que estaran acabats d’ací a dos setmanes

El Museu del Palmito d’Aldaia rep el Premi Cavanilles 2026 pel seu esforç de recuperació després de la dana

OFICIAL | Segon equipament València: tots els detalls de la nova camiseta

OFICIAL | Segon equipament València: tots els detalls de la nova camiseta

Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats

Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats

La CHX supervisa el riu Clariano després de l’episodi de contaminació per l’incendi de la planta de reciclatge d’Aielo

La CHX supervisa el riu Clariano després de l’episodi de contaminació per l’incendi de la planta de reciclatge d’Aielo

Flamenc i ritmes africans en un cap de setmana de sessió doble en el Festival Polisònic de Gandia

Flamenc i ritmes africans en un cap de setmana de sessió doble en el Festival Polisònic de Gandia
Tracking Pixel Contents