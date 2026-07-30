Testimoniatge
Estela Pérez, veïna d’Alfondeguilla: “No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”
Agraïx la solidaritat i el tracte rebut a Moncofa mentres espera poder tornar a casa després de sis dies evacuada per l’incendi
Estela Pérez, de 50 anys i veïna d’Alfondeguilla, fa sis dies que està evacuada en l’edifici polifuncional de Moncofa a causa de l’incendi que està arrasant la serra d’Espadà. És conscient que, en estos moments, el millor que poden fer és romandre en un espai segur.
“La veritat és que, des del primer dia, Moncofa ens ha acollit i no ens falta cap detall. Tots estem molt contents i emocionats. No hi ha paraules per a descriure el tracte que estem rebent”, explica.
Un acolliment que recordarà per sempre
Pérez destaca també la labor de les persones encarregades d’atendre els evacuats. “La coordinació del grup que està gestionant tot el que ens oferixen és meravellosa. La nostra estada a Moncofa serà recordada per sempre i la portaré al cor. La seua solidaritat ha traspassat tots els murs imaginables”, expressa.
Al mateix temps, assegura sentir-se tranquil·la perquè la seua vivenda no ha patit danys. “La meua casa no ha patit cap desperfecte i això ha propiciat que no hàgem tingut cap contratemps. Estaré a Moncofa fins que les autoritats indiquen que ja podem tornar”, assenyala.
El temor a la tornada
No obstant això, Estela reconeix que el moment més dur arribarà quan puga tornar a Alfondeguilla i comprovar personalment les conseqüències del foc.
“Sens dubte, el drama serà quan tornem i vegem el panorama que ha deixat l’incendi. És una verdadera llàstima, però haurem d’acostumar-nos a la imatge en negre de tot el que ha arrasat el foc”, lamenta.
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