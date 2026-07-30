Flamenc i ritmes africans en un cap de setmana de sessió doble en el Festival Polisònic de Gandia
Els concerts se celebren en el jardí de la Casa de la Cultura a les 21:30 hores
El Festival Polisònic de Gandia oferix, este cap de setmana, una sessió doble amb flamenc i ritmes africans. Els concerts tindran lloc, com sempre, en el jardí de la Casa de Cultura de Gandia a les 21:30 hores.
Este divendres, dia 31 de juliol, serà el torn de La Jose, una dona caracteritzada per la força i la versatilitat en la veu i en el ball. Filla d’una amant del ball flamenc i un gitano enamorat del cant pur, La Jose té una presència escènica poderosa, que no deixa ningú indiferent i que canvia de registre utilitzant recursos musicals, vocals i de ball que beuen del flamenc, el jazz, el soul, la tradició ibèrica o les músiques orientals i del nord d’Àfrica.
De Burkina Faso
Dissabte, primer dia d’agost, estaran sobre l’escenari del Polisònic els components de Kanazoé Orkestra, una banda originària de Burkina Faso, que proposa una música d’alta tensió musical i energia bruta.
Liderats per Seydou Diabaté, un virtuós de l’instrument de percussió anomenat balàfon, les seues gires per tot el món els han portat a ser considerats com els ambaixadors de la música urbana africana, amb lletres que són una crida al respecte i a la tolerància.
Les entrades per a les dos actuacions poden adquirir-se en la Casa de Cultura i en Vivaticket.es, al preu de 10 euros, amb descomptes per Carnet Jove o de pensionista.
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