El Museu del Palmito d’Aldaia rep el Premi Cavanilles 2026 pel seu esforç de recuperació després de la dana
Es tracta de l’únic museu dedicat al palmito a Espanya i només n’hi ha dos més en el món
L’Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme (AVPYETUR) ha acordat en assemblea atorgar el seu Premi Cavanilles de Turisme 2026 al Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), en reconeixement al seu esforç de recuperació i restauració després de les greus destrosses que va patir en la dana de 2024.
És l’únic museu a Espanya dedicat exclusivament al palmito i un dels tres que hi ha en tot el món, juntament amb els de la capital britànica, Londres, i la ciutat xinesa de Hangzhou.
El MUPA, inaugurat en 2015 en la Casa de la Llotgeta d’Aldaia —un edifici històric d’estil renaixentista—, alberga una col·lecció de prop de 1.600 palmitos artesanals que daten des del segle XVII fins als nostres dies. Però va patir tota classe de desperfectes amb la tràgica dana del 29 d’octubre de 2024, ja que va quedar inundat, per la qual cosa roman tancat des de llavors i realitza tota la seua labor de restauració i recuperació, provisionalment, en el Teatre Auditori d’Aldaia i en el Museu Valencià d’Etnologia.
Encara que en la riuada es va perdre la museografia de la planta baixa del MUPA, vitrines i peces històriques de gran valor simbòlic, va poder salvar-se prop del 80 % de la col·lecció de palmitos. Només els danys materials es van avaluar en més de 228.000 euros. Des de llavors, du a terme la restauració de 192 palmitos afectats i està rebent donacions de palmitos de tota Espanya.
Al concedir el Premi Cavanilles al MUPA, l’Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme vol retre homenatge també a totes les víctimes d’aquella catàstrofe i a tots aquells artesans que, amb esforç i tenacitat, com en el cas del MUPA, intenten recuperar, després del desastre, les tradicions del poble valencià.
Al mateix temps, amb el guardó, que s’entregarà a la tardor, es pretén ressaltar la vigència del palmito artesà, després de més de 3.000 anys des del seu origen a Egipte i la Xina, precisament hui que se succeïxen onades de calor amb una freqüència ben preocupant.
Des que, en la segona mitat del segle XIX, es van crear a Aldaia els primers tallers de palmitos, la tradició palmitera ha anat passant de generació en generació, la qual cosa ha convertit esta localitat valenciana en el principal centre productor de la Comunitat Valenciana.
De fet, en l’actualitat, Aldaia compta amb 15 tallers de palmitos, als quals cal sumar-ne 11 més distribuïts en les poblacions veïnes d’Alaquàs, Godella, Quart de Poblet, Chiva i la ciutat de València.
L’entrega del premi tindrà lloc la pròxima tardor.
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