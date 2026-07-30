OFICIAL | Segon equipament València 26/27: tots els detalls de la nova camiseta
El disseny ret homenatge a la mar i als capvespres de la costa amb un elegant disseny en tons blau i detalls en mediterranean orange
Mari Carmen Gallart
El València CF ha llançat el seu segon equipament per a la temporada 2026-27. El nou equipament AWAY és de color blau amb els detalls en taronja, amb què destaca l’essència del Mediterrani i trasllada al terreny de joc la llum i el caràcter de la costa valenciana. Amb este llançament, ja es coneixen com són totes les camisetes de l’equip de Carlos Corberán per a este curs, amb la blanca, amb detalls granats, com a oficial, esta segona en blau i la tercera en rosa i roig Torí.
La mar acompanyarà el València CF lluny de casa. Amb un to blau profund, l’equipament visitant porta l’esperit del Mediterrani a tots els racons a on competix l’equip, una declaració d’intencions que reflectix la manera de viure dels valencians i el seu vincle amb la mar que banya la “Terra de Valentia”. El disseny aposta per una combinació amb detalls en un elegant mediterranean orange, una referència als càlids capvespres sobre la mar.
Este contrast es reflectix en l’escut del València CF i el logotip de PUMA, així com la resta de patrocinadors de les camisetes valencianistes. L’equipament es completa amb pantalons i calces en color blau mar, també rematats amb els detalls i el logotip dels patrocinadors en taronja mediterrani, conformant així un conjunt equilibrat que transmet identitat i orgull pel territori.
Ja a la venda
Igual que en els equipaments HOME i THIRD d’esta temporada, l’icònic ratpenat que corona l’escut del València CF torna a estar present com a back sign-off en la part posterior del coll, en esta ocasió acabat en el mateix to taronja mediterrani, la qual cosa reforça el vincle entre la tradició del club i el disseny de la nova col·lecció. L’AWAY KIT està disponible en la botiga en línia del València CF, en les botigues oficials del València CF (Colón, 50 i Camp de Mestalla), en totes les botigues PUMA i en puma.com.
Amb la nova camiseta AWAY per a la temporada 2026/27, PUMA i el València CF tornen a unir innovació i disseny per a retre homenatge al Mediterrani, un element icònic de la identitat valencianista i font d’inspiració per a un equipament creat per a competir al màxim nivell i representar amb orgull l’esperit del club dins i fora del terreny de joc.
Disseny i tecnologia
A més del disseny, el nou equipament incorpora l’evolució més avançada de la innovació tèxtil de PUMA. La camiseta està confeccionada amb la nova versió de la tecnologia ULTRAWEAVE Thermoadapt, un teixit d’alt rendiment desenrotllat per a oferir una millor elasticitat i transpirabilitat, sense renunciar a la lleugeresa que caracteritza esta tecnologia.
Gràcies a esta evolució, l’equipament s’adapta amb més precisió als moviments del futbolista, afavorix una regulació tèrmica més eficient i maximitza la comoditat tant en competició com en els entrenaments, responent a les exigències del futbol d’elit.
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