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Sagunt presumix del Centre de Formació Morvedre III

Una delegació municipal, encapçalada per Darío Moreno, va visitar el centre situat al Port de Sagunt

Visita de la delegació municipal al Centre de Formació

Visita de la delegació municipal al Centre de Formació / Ajuntament de Sagunt

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

Una delegació municipal, encapçalada per l’alcalde, Darío Moreno, ha visitat, esta setmana, el Centre de Formació Morvedre III del Port de Sagunt, unes “instal·lacions modernes versàtils i plenament equipades per a oferir a la ciutadania cursos de formació”. La delegació, que van completar els regidors de Promoció Econòmica, Raúl Palmero; Personal, María José Carrera; i Contractació, Javier Raro, va recórrer les quatre aules formatives de l’immoble.

El Centre de Formació Morvedre III es troba en el rehabilitat edifici de l’antic escorxador municipal de l’avinguda de l’Advocat Fausto Caruana, espai que es va habilitar per mitjà d’una inversió pròxima als 400.000 euros, cofinançada en un 50 % pel fons FEDER-EDUSI de la Unió Europea.

La delegación viendo la formación impartida en las aulas.

La delegació observa la formació impartida en les aules / Ajuntament de Sagunt

Aposta per la formació contínua

El centre està estructurat en tres aules de 45 m² equipades amb pissarres digitals i ordinadors portàtils amb connexió de banda ampla a internet. També disposa d’una aula-taller de 150 m², una sala destinada al professorat i despatxos per al personal directiu i administratiu. En estes instal·lacions s’impartixen cursos acreditats per Labora, així com accions formatives internes dirigides als diferents servicis municipals. Esta classe d’espais reforça l’aposta de l’Ajuntament per la formació contínua, la millora de l’ocupabilitat i la qualificació professional per a la ciutadania.

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Moreno va manifestar que la ciutat “està vivint una transformació econòmica” que exigirà perfils professionals molt diversos: “La formació és la ferramenta que permet que eixe creixement arribe a veïns i veïnes. És molt satisfactori veure que la rehabilitació de l’antic escorxador com a Centre de Formació per a l’Ocupació ja ens està permetent complir esta funció”.

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