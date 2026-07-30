Mobilitat
Ultimen els treballs de reasfaltatge de la Gran Via Marqués del Túria, que estaran acabats d’ací a dos setmanes
Comencen a posar l’última capa d’asfalt fonoabsorbent, que reduirà el soroll almenys deu decibels
El reasfaltatge integral de la Gran Via Marqués del Túria ha entrat en la recta final. Anit va començar la col·locació de l’última capa de paviment fonoabsorbent, la fase que culmina la renovació completa d’un dels principals eixos de València i que estarà a punt d’ací a només dos setmanes. El regidor d’Urbanisme, Vivenda i Llicències, Juan Giner, va supervisar anit l’avanç d’estos treballs d’asfaltatge, que finalitzaran en menys de dos mesos des del seu inici el passat 22 de juny.
L’asfaltatge s’executa amb dos màquines treballant de manera simultània, un sistema nou que evita les juntes en el ferm i garantix una capa de redolament homogènia. Prèviament es va dur a terme la renovació de vorades i rigoles.
Els últims treballs d’asfaltatge es continuaran desenrotllant en horari nocturn, de diumenge a dijous i sense activitat les nits de divendres i dissabte, per a minimitzar les molèsties al veïnat.
Tres dècades d’espera
L’actuació, la primera intervenció integral en la via en més de tres dècades, abasta 22.126 metres quadrats en el tram comprés entre l’avinguda de Jacinto Benavente i la confluència de l’avinguda del Regne de València amb el carrer de Russafa.
Els treballs, executats per Pavasal, compten amb una inversió municipal d’1,24 milions d’euros i van començar el passat 22 de juny, una vegada finalitzat el curs escolar, per a reduir l’impacte en la zona.
“Per als veïns, l’ús d’asfalt fonoabsorbent suposa avantatges directes perquè reduïx fins a 10 decibels el soroll del trànsit rodat, millora l’adherència i la seguretat viària, i permet rebaixar fins a un 20 % les emissions de CO₂ associades a la circulació, en favor d’un entorn més silenciós, més segur i més sostenible”, ha recordat el regidor Juan Giner.
Més de 130.000 metres quadrats
La intervenció s’emmarca en l’estratègia municipal d’estendre el paviment fonoabsorbent en les grans vies i en els nous desenrotllaments urbans. En conjunt, l’Ajuntament impulsa més de 130.000 metres quadrats d’esta mena de ferm en diferents punts de València, com la Gran Via Marqués del Túria, el carrer Colón, l’eix Pérez Galdós-Giorgeta, l’avinguda de les Corts Valencianes, General Avilés, a Campanar, i el PAI de Malilla Sud.
El calendari i el pla d’obra s’han coordinat amb l’associació veïnal del Pla del Remei-Gran Via, amb representants del comerç del centre, la Delegació de Mobilitat i l’empresa adjudicatària. Les sis parades de l’EMT de l’entorn s’han mantingut operatives durant tota la intervenció, amb trasllats puntuals per a adaptar-se a l’avanç dels treballs, sense suprimir-ne cap.
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