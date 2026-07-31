31-J: dia clau en el futur de Javi Guerra en el València CF
El de Gilet val 40 milions fins hui. A partir d'este dissabte 1 d'agost, la seua clàusula ascendix a 60 quilos
Andrés García
31 de juny de 2026. Dia clau en el mercat de fitxatges del València CF. Hui és l'últim dia que Javi Guerra val 40 milions d'euros per a tots aquells clubs que s'han interessat pel migcampista durant este estiu. A partir d'este dissabte 1 d'agost, la clàusula de rescissió del futbolista ascendirà fins a 60 quilos, tal com estipula el seu contracte. Una quantitat econòmica que descartaria pràcticament qualsevol possibilitat d'eixida llevat que Peter Lim negociara la seua eixida per davall de la clàusula, cosa que no entra en els plans del club.
Javi desperta l'interés de moltes secretaries tècniques del futbol europeu, com així ho han demostrat els últims mercats de fitxatges. Un dels equips top que ha tocat a la porta del futbolista és l'FC Barcelona. El director esportiu del club blaugrana, Deco, es va reunir amb els seus agents el mes de juny passat per a interessar-se per la situació esportiva i contractual del futbolista. El de Gilet és un dels futbolistes monitorats pel club blaugrana, encara que la realitat és que fins ara eixe interés no s'ha traduït en oferta.
Mentrestant, el València CF es manté ferm en la seua voluntat de retindre el futbolista a diferència del que va succeir en mercat anteriors. El club va fer l'estiu passat un esforç per a renovar el futbolista fins a 2029 i vol que es consolide com un dels pilars del nou projecte 26/27. Este dijous, sense anar més lluny, ha sigut la imatge de la presentació de la segona samarreta. La idea de Ron Gourlay és remetre a la clàusula de rescissió tots els clubs que facen ofertes per jugadors importants com és el cas de Javi Guerra.
També Javi Guerra ha expressat en tot moment la seua intenció de continuar en l'entitat de Mestalla. L'última vegada que el jugador va mostrar públicament la seua voluntat de quedar-se va ser en una entrevista a Tribuna Deportiva durant l'stage de Girona. "Sempre he dit que jo estic feliç a la meua ciutat, amb la meua gent i en el meu club… mentres em continuen volent igual a mi, m'hi quedaré", va assegurar el futbolista.
Còmode de 10
Gourlay compta amb el jugador i també Carlos Corberán, com ha demostrat des del primer dia de la pretemporada del València. El tècnic està donant continuïtat a Javi Guerra en la posició de 10 per davant del pivot i del 8. El jugador va aconseguir el seu millor nivell la temporada passada en eixa demarcació i tot apunta al fet que partirà enguany des de la zona del 10 amb llibertat per a moure's, baixar a la base o arribar a la porteria rival.
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Fuente: Superdeporte
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