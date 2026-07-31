Eleccions 2027
Compromís ratifica Marta Murciano com a candidata a l'alcaldia d'Alaquàs
L'actual portaveu municipal repetirà com a cap de llista en les pròximes eleccions i reivindica la seua experiència de govern, la proximitat als veïns i la renovació del projecte
Compromís per Alaquàs ha renovat la seua confiança en l'actual portaveu a l'Ajuntament i edila de Cultura, Patrimoni i Participació Ciutadana, Marta Murciano, perquè torne a encapçalar la candidatura de la coalició en les pròximes eleccions municipals de 2027 de cara al fet que "aspire a esdevindre la pròxima alcaldessa del municipi".
La ratificació obri una nova etapa per al col·lectiu local, que pretén combinar l'experiència acumulada durant els últims anys a l'Ajuntament amb la incorporació d'un equip renovat. Compromís es presenta com un projecte "municipalista, valencianista i ecologista", amb la intenció de mantindre un paper "determinant" en la política d'Alaquàs i ampliar el seu suport entre l'electorat. Actualment, Compromís forma part del govern en coalició amb el PSPV-PSOE.
Murciano ha agraït el suport rebut per part de la militància i ha assegurat que assumix novament la responsabilitat «amb molta il·lusió, humilitat i el mateix compromís» que, segons ha assenyalat, ha guiat la seua trajectòria política des de l'inici.
La candidata considera que Alaquàs ha experimentat importants avanços durant els últims anys, encara que sosté que el municipi "encara ha d'abordar grans reptes" relacionats amb la vivenda, l'adaptació al canvi climàtic, la mobilitat, la millora dels espais públics i la protecció dels servicis públics municipals. «Volem continuar construint un poble més verd, més just, més cohesionat i amb més oportunitats per a totes i tots», ha manifestat Murciano després de confirmar-se la seua designació.
Experiència en el govern municipal
Marta Murciano és mestra de professió. La coalició, per part seua, destaca de la seua candidata l'experiència institucional, la capacitat per a aconseguir acords i el seu coneixement del teixit social, educatiu i cultural del municipi. Compromís per Alaquàs ha assegurat que Murciano representa «la garantia d'un projecte sòlid, amb experiència de govern, capacitat de diàleg i una clara vocació de servici públic». La formació considera que els pròxims anys seran decisius per a consolidar les transformacions iniciades al llarg d'este mandat. Abans d'accedir a l'Ajuntament ja havia mantingut una vinculació activa amb diferents àmbits de la vida local.
Un programa obert a la ciutadania
L'elaboració del programa electoral serà un dels primers passos d'esta nova etapa. El col·lectiu local preveu posar en marxa durant els pròxims mesos un procés participatiu per a arreplegar propostes d'associacions, entitats i veïns d'Alaquàs.
El document resultant marcarà el full de ruta amb el qual Compromís concorrerà als comicis i amb què pretén presentar-se com una alternativa capaç de liderar l'Ajuntament. La formació assegura que el projecte estarà basat en la proximitat, l'honestedat, el diàleg i el treball continuat en els barris.
Murciano ha anticipat que la candidatura comptarà amb un equip renovat i ha defés la necessitat de combinar noves incorporacions amb l'experiència adquirida en la gestió municipal.
«Estem preparades i preparats per a afrontar este nou repte», ha afirmat la candidata, que sosté que «el millor per a Alaquàs encara està per construir». Amb la seua ratificació, Compromís torna a confiar en la seua actual portaveu per a disputar l'alcaldia.
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