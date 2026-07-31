La DGT preveu més de 700.000 desplaçaments a la Comunitat Valenciana el primer cap de setmana d'agost
La Direcció General de Trànsit estima 5,59 milions de viatges a Espanya, amb especial atenció a l'operació eixida d'estiu i a les zones en les quals es veurà l'eclipsi total
Arriba el primer cap de setmana d'agost i, amb este, l'operació eixida d'estiu. Milers de persones trien el cotxe com l'opció ideal per a visitar el país, o per a eixir-ne, en un viatge tan capaç d'unir llaços com de separar famílies. A partir de les 15 hores del divendres 31 de juliol, començarà l'Operació Especial Estiu 2026, que durarà fins a última hora del diumenge 2 d'agost. Segons ha recopilat la Direcció General de Trànsit (DGT), s'espera que 716.079 desplaçaments es facen a través de les carreteres de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 12,81 % del total de viatges que es faran durant el cap de setmana al país, que veurà com 5.590.000 de trasllats tenen lloc en les seues carreteres.
S'espera que, durant els dos mesos que dura la temporada estival, vora 14 milions de travessies tinguen lloc per les carreteres de l'autonomia. La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacat la importància de “planificar el viatge, informar-se de l'estat de les carreteres, respectar els límits de velocitat, evitar distraccions i no conduir sota els efectes de l'alcohol o de les drogues”, una sèrie de mesures de seguretat amb les quals es pretenen que la xifra de morts en les carreteres valencianes no augmente, ja que s'han registrat quatre morts des que va començar el mes de juliol.
L'efecte eclipsi
La novetat de l'eclipsi que es podrà veure a la Comunitat Valenciana —igual que en altres punts del país— ha elevat l'interés per visitar i conéixer més a fons la comunitat autònoma. El fenomen astronòmic ha provocat que el dispositiu d'estiu es veja obligat a incorporar una planificació específica per a gestionar la mobilitat que crearà l'eclipsi total i que es podrà veure des de diferents punts de València, Alacant i Castelló, on la franja de visualització serà del cent per cent.
Com a mesura excepcional, el dimecres 12 d'agost la carretera CV-500, que connecta València amb el Saler quedarà tancada des de dos hores abans que tinga lloc el fenomen. La mateixa alcaldessa de València, Maria José Català, va declarar que es tracta d'una mesura a causa del "context complicat de climatologia i de sostenibilitat", ja que també tancarà el Parc Natural de la Devesa - el Saler, i que busca garantir la seguretat de la població en la carretera durant els moments de major foscor.
Hores i carreteres de major conflictivitat
Un altre dels aspectes que s'hauran de tindre en compte per al desplaçament serà l'estat de les carreteres i les hores de major problemàtica al volant. El divendres 31 de juliol i el diumenge 2 d'agost seran dies en què les carreteres tindran el seu punt de major flux entre les 16 i les 21 hores, horari en el qual moltes persones aprofitaran per a eixir després de treballar o per a tornar després de passar fora de casa l'últim dia de vacacions. No obstant això, el dissabte 1 d'agost tindrà el seu punt de major conflictivitat al llarg del dia, entre les 9 i les 21 hores, horari de major llum per a desplaçar-se.
D'altra banda, les carreteres més comunes en el dia a dia dels valencians també es veuran transcorregudes per molts vehicles i conductors que no acostumen a circular-hi. Algunes de les travessies com l'A-3, en els punts d'entrada a Requena o a Quart de Poblet, l'enllaç entre l'A-3 i l'A-7, la nacional 332, que porta a Sueca, Cullera i Oliva, i la ja esmentada CV-500, seran algunes de les carreteres més concorregudes dins de la província de València. Les carreteres d'Alacant i Castelló també es veuran afectades per l'augment de circulació, més concretament els accessos de l'N-332 a zones com Altea, Torrevieja o Santa Pola, i l'AP-7 de Castelló en l'arribada a Torreblanca.
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