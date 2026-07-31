Ajudes exterior
La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
Les subvencions, amb un termini de vint dies per a sol·licitar-se, busquen reforçar el vincle dels valencians en l'exterior amb la seua terra d'origen a través de projectes que difonguen la cultura valenciana
La Conselleria de Justícia, Transparència i Participació ha anunciat 270.000 euros en subvencions amb l'objectiu de fer costat a les comunitats de valencians assentades fora de la Comunitat Valenciana a través del finançament dels gastos de funcionament i de les activitats dedicades a mantindre, promoure i difondre els llaços culturals que unixen aquelles persones que es troben fora del país amb la Comunitat Valenciana. Una quantitat a la qual es podrien afegir quaranta mil euros addicionals en cas de ser necessari.
El Consell busca reforçar el seu compromís amb aquelles persones que sents que formen part de la Comunitat i que seguixen unides a la seua cultura malgrat no viure-hi. Una ajuda a la qual podran optar aquells locals valencians que compten amb el reconeixement oficial per part de CEVEX, l'organisme que arreplega als centres valencians que es troben en l'exterior de la comunitat. Les ajudes variaran segons les diferents naturaleses dels projectes i de la ubicació geogràfica dels establiments, que tenen un termini de vint dies per a sol·licitar les ajudes, amb la intenció de promoure una distribució equitativa.
Quins projectes es podran subvencionar?
La Generalitat finançarà amb 250.000 euros aquells programes que presenten un projecte d'activitats anuals que prevegen la difusió de la cultura i de les històries valencianes, la promoció del turisme de la Comunitat Valenciana, les accions enfocades en la joventut i els gastos corrents derivats del manteniment i del lloguer de les seues seus socials. Un focus que es posarà de manera directa en l'aportació de visibilitat a les tradicions i labors econòmiques de la Comunitat Valenciana
Els altres 20.000 euros, ampliables a 10.000 més, posarà el focus a ajudar amb la visita a la Comunitat Valenciana durant una de les festes grans de cada província. La línia estarà centrada a col·laborar en el finançament dels gastos del viatge per a dos persones per centre a la participació de les Falles de València, les Fogueres de Sant Joan d'Alacant o les Festes de la Magdalena de Castelló, una manera d'acostar de manera directa les persones a la terra de la qual procedixen.
L'adjudicació d'ajudes anirà supeditada a l'interés cultural del projecte, la viabilitat pressupostària i les activitats realitzades pel centre en anys anteriors. Així mateix, s'atorgarà una valoració positiva als projectes que fomenten la participació dels i les jóvens descendents de valencians, la incorporació de la perspectiva de gènere i l'ús de les tecnologies de la informació per a connectar amb la Comunitat Valenciana.
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