Urbanisme
L'Ajuntament licita la reparació de les filtracions del Palau Velòdrom Lluís Puig
La intervenció, amb un termini d'execució de quatre mesos, busca protegir l'estructura i els materials del Palau Velòdrom Lluís Puig
La Junta de Govern Local ha acordat este divendres l'obertura del procediment d'adjudicació per a executar les obres de reparació de les filtracions del Palau Velòdrom Lluís Puig. La licitació compta amb un pressupost base de 747.018,49 euros i un termini d'execució de quatre mesos. Esta actuació de l'Ajuntament de València dona continuïtat a l'aprovació, el passat 5 de juny, del projecte bàsic i d'execució.
La Regidoria d'Esports, en coordinació amb la Fundació Esportiva Municipal, ha impulsat esta intervenció per a eliminar les entrades d'aigua detectades, protegir l'estructura i els materials de coberta, així com els elements interiors de l'edifici, i afavorir la continuïtat de l'activitat esportiva amb les degudes condicions de qualitat i seguretat.
Les obres se centraran en les àrees que presenten danys o un pitjor estat de conservació. En la coberta de xapa grecada es revisaran segellaments, solapes i punts singulars, se substituiran els caragols deteriorats i s'executarà parcialment una solució de coberta Deck. Així mateix, es renovaran per complet la coberta i la façana translúcides, mitjançant la substitució dels elements de policarbonat.
El projecte també preveu la millora de les cobertes planes perimetrals. En els blocs 4, 5 i 6, es retiraran el paviment de terratzo solt i l'aïllament existent; en el bloc 3, es condicionarà la superfície actual. Posteriorment, s'instal·larà una nova làmina impermeabilitzant en els punts definits en el projecte, amb l'objectiu de millorar la protecció contra la humitat.
Estes actuacions permetran reforçar la conservació d'este recinte municipal situat a Benimàmet, al costat de Fira València, que acull un velòdrom, una pista d'atletisme coberta, zones d'entrenament i altres espais destinats a la pràctica esportiva i a la celebració d'esdeveniments.
El contracte es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat i les empreses interessades disposaran de 21 dies naturals per a presentar les seues ofertes per via electrònica, conforme a les condicions que es publiquen en el perfil de contractant.
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