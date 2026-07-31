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L'EMT reforçarà les seues línies cap a alguns punts d'observació per a l'eclipsi del 12 d'agost

La platja de la Malva-rosa i les pedanies del sud són el focus principal del dispositiu

Dispositiu especial de l'EMT per a l'eclipsi solar

Dispositiu especial de l'EMT per a l'eclipsi solar

LevanteTV

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Lucía Ros

La ciutat de València ultima preparatius per a l'eclipsi solar i ara és el torn de la mobilitat. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) prepara un dispositiu especial per a l'eclipsi solar que arriba a la Comunitat Valenciana el 12 d'agost per les mobilitzacions massives que s'anticipen per a l'esdeveniment.

A causa d'esta gran expectació, l'EMT tractarà de facilitar tant desplaçaments d'anada com retorn per a dos de les principals zones d'observació.

Reforç de línies d'autobús cap a punts d'observació

L'EMT reforçarà, en dies previs i especialment el 12 d'agost, amb més autobusos les següents línies:

  • Línia 18
  • Línia 19
  • Línia 25
  • Línia 24
  • Línia 31
  • Línia 32
  • Línia 92
  • Línia 93
  • Línia 95
  • Línia 98
  • Línia 99

Estes línies ja compten amb una programació especial el mes d'agost per l'alta demanda per a anar a la platja, però per a assistir al fenomen astronòmic es disposarà d'autobusos de gran capacitat, a més de tècnics i inspectors a peu d'esta. A més, el personal de l'EMT supervisarà el funcionament de la jornada i adaptarà el servici si cal.

Els principals focus d'esta mobilitat serà la platja de la Malva-rosa, però també les pedanies del sud, per als quals es reforcen les línies que connecten la ciutat de València amb Pinedo, el Saler i el Perelló amb la línia 25, a més del Palmar amb un pla específic de seguiment en la línia 24.

També s'oferiran recursos disponibles per a altres punts d'observació que puguen massificar-se el dia de l'eclipsi, com el Parc de Capçalera, Castellar o les connexions pròximes a Montcada.

L'oferta d'autobusos es reforçarà progressivament des de les 16.00 H i les últimes eixides des de les platges previstes seran per a les 00.00 H, tenint en compte que el punt més alt de l'eclipsi es donarà entre les 20.32 H i les 20.33 H. Així mateix, la dimensió definitiva del dispositiu es concretarà en els dies previs de l'eclipsi segons les necessitats de mobilitat que es detecten i la disponibilitat operativa del moment.

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Des de l'EMT de València recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic. S'aconsella, al seu torn, consultar les informacions i els canals oficials abans d'iniciar el viatge per a evitar problemes i imprevistos.

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