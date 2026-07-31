L'EMT reforçarà les seues línies cap a alguns punts d'observació per a l'eclipsi del 12 d'agost
La platja de la Malva-rosa i les pedanies del sud són el focus principal del dispositiu
La ciutat de València ultima preparatius per a l'eclipsi solar i ara és el torn de la mobilitat. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) prepara un dispositiu especial per a l'eclipsi solar que arriba a la Comunitat Valenciana el 12 d'agost per les mobilitzacions massives que s'anticipen per a l'esdeveniment.
A causa d'esta gran expectació, l'EMT tractarà de facilitar tant desplaçaments d'anada com retorn per a dos de les principals zones d'observació.
Reforç de línies d'autobús cap a punts d'observació
L'EMT reforçarà, en dies previs i especialment el 12 d'agost, amb més autobusos les següents línies:
- Línia 18
- Línia 19
- Línia 25
- Línia 24
- Línia 31
- Línia 32
- Línia 92
- Línia 93
- Línia 95
- Línia 98
- Línia 99
Estes línies ja compten amb una programació especial el mes d'agost per l'alta demanda per a anar a la platja, però per a assistir al fenomen astronòmic es disposarà d'autobusos de gran capacitat, a més de tècnics i inspectors a peu d'esta. A més, el personal de l'EMT supervisarà el funcionament de la jornada i adaptarà el servici si cal.
Els principals focus d'esta mobilitat serà la platja de la Malva-rosa, però també les pedanies del sud, per als quals es reforcen les línies que connecten la ciutat de València amb Pinedo, el Saler i el Perelló amb la línia 25, a més del Palmar amb un pla específic de seguiment en la línia 24.
També s'oferiran recursos disponibles per a altres punts d'observació que puguen massificar-se el dia de l'eclipsi, com el Parc de Capçalera, Castellar o les connexions pròximes a Montcada.
L'oferta d'autobusos es reforçarà progressivament des de les 16.00 H i les últimes eixides des de les platges previstes seran per a les 00.00 H, tenint en compte que el punt més alt de l'eclipsi es donarà entre les 20.32 H i les 20.33 H. Així mateix, la dimensió definitiva del dispositiu es concretarà en els dies previs de l'eclipsi segons les necessitats de mobilitat que es detecten i la disponibilitat operativa del moment.
Des de l'EMT de València recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic. S'aconsella, al seu torn, consultar les informacions i els canals oficials abans d'iniciar el viatge per a evitar problemes i imprevistos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Troben un home mort surant en la platja del Puig
- María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
- Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
- Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri
- Bellús viu la festivitat de Santa Anna entre tradició i devoció
- L’incendi de la Vall d’Uixó és ja el tercer més devastador de la Comunitat en l’última dècada