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Les noves càmeres de control del trànsit a Xeraco també ajuden la Policia Local a investigar delictes

El sistema de videovigilància ha servit a la Policia Local per a identificar models de vehicles implicats en diversos robatoris de vivendes este estiu

Captures de les càmeres en una imatge distribuïda per l'Ajuntament de Xeraco.

Captures de les càmeres en una imatge distribuïda per l'Ajuntament de Xeraco. / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El sistema de videovigilància instal·lat a Xeraco fa mes i mig per al control del trànsit rodat, a través de càmeres en diferents punts estratègics, especialment en les entrades i eixides de la població, està demostrant ser una ferramenta de gran utilitat per a la Policia Local en la investigació de delictes, sobretot furts i robatoris en vivendes ocorreguts recentment.

Les imatges captades per estes càmeres, juntament amb la labor d'investigació i seguiment feta per agents de la Policia Local, permeten avançar en les diligències instruïdes.

Este estiu hi ha hagut diversos furts en vivendes, tots en el nucli urbà. "Han tornat els murciglers, que feia anys que no es veien, persones que entren en la vivenda mentres els habitants estan dins", assenyala el cap de la Policia Local, Pedro Bofí, i hi afig que solen ser lladres de fora que es mouen per diversos punts, fins i tot per tota Espanya. Matisa també que en moltes ocasions estos han emprés la fugida en ser detectats pels residents.

Les noves càmeres de tipus LPR tenen més qualitat que les ja instal·lades en l'exterior dels edificis públics. Permeten llegir una matrícula fins i tot de nit i amb el vehicle en marxa, i esbrinar-ne el model. Amb estes dades, la Policia Local pot comparar informació.

En un d'eixos robatoris, comés fa tres setmanes per dos individus i una dona conductora, prop de l'institut, les càmeres van poder caçar-los al carrer i també com se n'anaven per l'N-332, a l'altra punta del municipi. Les diligències es van entregar a la Guàrdia Civil perquè prosseguisca la investigació.

El dimecres passat va haver-hi un altre furt de vivenda amb un modus operandi similar. Hi van intervindre quatre persones; dos es van introduir a robar, una va fer labors de vigilància i un altre era el conductor del vehicle. La Policia Local té gravats tots els moviments que van fer en la via pública.

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En estos casos, és el jutge el que valora finalment si estes gravacions s'admeten o no com a prova en el procés. En altres municipis també hi ha càmeres d'este tipus, i tenen un efecte beneficiós i dissuasiu en matèria de seguretat ciutadana.

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