AGRICULTURA
Les onades de calor disparen els animals morts en granges valencianes
La Unió denuncia els greus retards en la retirada de gallines mortes de les explotacions ramaderes i exigix a la Conselleria que assumisca el control del servici
Les onades de calor també afecten de ple les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora i Ramadera ha traslladat a la Conselleria d'Agricultura la greu situació que estan patint centenars de ramaders de la Comunitat Valenciana a causa dels continus retards en la retirada d'animals morts de les explotacions. L'organització que lidera Carles Peris alerta que durant les últimes setmanes s'han multiplicat les incidències i les queixes dels assegurats, amb nombrosos casos en els quals la recollida dels cadàvers supera àmpliament els 72 i, fins i tot, les 96 hores des de la comunicació del sinistre.
Esta situació provoca importants perjuís per a les explotacions ramaderes, ja que dificulta el compliment de les estrictes mesures de bioseguretat exigides per la normativa, incrementa el risc sanitari, afavorix la proliferació d'insectes i altres vectors de malalties, genera males olors i complica la gestió diària de les granges. "El problema s'agreuja exponencialment durant l'estiu. Les altes temperatures i els episodis d'alerta meteorològica acceleren la descomposició dels animals morts i multipliquen els riscos sanitaris, precisament en el moment en què el servici hauria d'estar més reforçat", asseguren fonts de la Unió.
Mesures urgents
Per a la Unió, esta situació no pot atribuir-se únicament a l'empresa encarregada de prestar el servici. Recorda que és la Conselleria qui establix les condicions de la prestació, autoritza l'empresa gestora i té l'obligació de supervisar-ne el correcte funcionament. L'organització considera que estos retards s'han convertit en un problema estructural que es repetix campanya rere campanya, especialment durant els períodes de major calor, sense que fins a la data s'hagen adoptat mesures eficaces per a corregir-ho.
Per això, esta organització agrària ha sol·licitat formalment a la Conselleria l'adopció de "mesures urgents" per a garantir un servici adequat. Entre les principals propostes destaquen la d'assumir una supervisió real i efectiva del servici, avaluar amb caràcter urgent els incompliments que s'estan produint, facilitar mensualment les dades dels sinistres comunicats i dels temps efectius de retirada per a verificar objectivament el compliment dels terminis, reforçar els mitjans disponibles durant les onades de calor, caps de setmana i festius; establir temps màxims de retirada, indicadors públics de qualitat del servici, mecanismes de control, penalitzacions per incompliment i publicar periòdicament els resultats.
Servici insuficient
D'altra banda, la Unió recorda que els ramaders de la Comunitat Valenciana complixen rigorosament totes les obligacions en matèria de sanitat i bioseguretat, i suporten un cost cada vegada major pel servici de retirada d'animals morts. No obstant això, les ajudes públiques continuen congelades i no reflectixen l'increment dels costos reals. I considera inacceptable que, malgrat l'esforç econòmic que fan les explotacions, continuen produint-se retards que posen en risc la sanitat animal i dificulten el treball diari dels professionals. Per això reclama una actuació immediata de la Conselleria perquè exercisca de manera efectiva les seues funcions de supervisió i garantisca un servici eficaç, transparent i d'acord amb les necessitats del sector ramader.
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