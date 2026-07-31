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AGRICULTURA

Les onades de calor disparen els animals morts en granges valencianes

La Unió denuncia els greus retards en la retirada de gallines mortes de les explotacions ramaderes i exigix a la Conselleria que assumisca el control del servici

Gallines mortes en dos contenidors en una granja de Castelló, pendents de recollida.

Gallines mortes en dos contenidors en una granja de Castelló, pendents de recollida. / Levante-EMV

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José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Les onades de calor també afecten de ple les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora i Ramadera ha traslladat a la Conselleria d'Agricultura la greu situació que estan patint centenars de ramaders de la Comunitat Valenciana a causa dels continus retards en la retirada d'animals morts de les explotacions. L'organització que lidera Carles Peris alerta que durant les últimes setmanes s'han multiplicat les incidències i les queixes dels assegurats, amb nombrosos casos en els quals la recollida dels cadàvers supera àmpliament els 72 i, fins i tot, les 96 hores des de la comunicació del sinistre.

Esta situació provoca importants perjuís per a les explotacions ramaderes, ja que dificulta el compliment de les estrictes mesures de bioseguretat exigides per la normativa, incrementa el risc sanitari, afavorix la proliferació d'insectes i altres vectors de malalties, genera males olors i complica la gestió diària de les granges. "El problema s'agreuja exponencialment durant l'estiu. Les altes temperatures i els episodis d'alerta meteorològica acceleren la descomposició dels animals morts i multipliquen els riscos sanitaris, precisament en el moment en què el servici hauria d'estar més reforçat", asseguren fonts de la Unió.

Mesures urgents

Per a la Unió, esta situació no pot atribuir-se únicament a l'empresa encarregada de prestar el servici. Recorda que és la Conselleria qui establix les condicions de la prestació, autoritza l'empresa gestora i té l'obligació de supervisar-ne el correcte funcionament. L'organització considera que estos retards s'han convertit en un problema estructural que es repetix campanya rere campanya, especialment durant els períodes de major calor, sense que fins a la data s'hagen adoptat mesures eficaces per a corregir-ho.

Per això, esta organització agrària ha sol·licitat formalment a la Conselleria l'adopció de "mesures urgents" per a garantir un servici adequat. Entre les principals propostes destaquen la d'assumir una supervisió real i efectiva del servici, avaluar amb caràcter urgent els incompliments que s'estan produint, facilitar mensualment les dades dels sinistres comunicats i dels temps efectius de retirada per a verificar objectivament el compliment dels terminis, reforçar els mitjans disponibles durant les onades de calor, caps de setmana i festius; establir temps màxims de retirada, indicadors públics de qualitat del servici, mecanismes de control, penalitzacions per incompliment i publicar periòdicament els resultats.

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Servici insuficient

D'altra banda, la Unió recorda que els ramaders de la Comunitat Valenciana complixen rigorosament totes les obligacions en matèria de sanitat i bioseguretat, i suporten un cost cada vegada major pel servici de retirada d'animals morts. No obstant això, les ajudes públiques continuen congelades i no reflectixen l'increment dels costos reals. I considera inacceptable que, malgrat l'esforç econòmic que fan les explotacions, continuen produint-se retards que posen en risc la sanitat animal i dificulten el treball diari dels professionals. Per això reclama una actuació immediata de la Conselleria perquè exercisca de manera efectiva les seues funcions de supervisió i garantisca un servici eficaç, transparent i d'acord amb les necessitats del sector ramader.

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