Sueca amplia el servici de socorrisme el dia de l'eclipsi solar i l'EMT reforça la línia del Perelló
Els vigilants i les postes sanitàries prolongaran la seua jornada fins a les 21 hores
La Regidoria de Platges de l'Ajuntament de Sueca ha decidit ampliar l'horari dels servicis de socorrisme i atenció sanitària el pròxim 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, davant una possible major afluència de persones al litoral. “A pesar que la zona de la platja no serà una de les més idònies per a poder gaudir d'este fenomen íntegrament, hem volgut oferir totes les facilitats, així com una major protecció i seguretat als usuaris i les usuàries que vulguen romandre-hi durant més temps per a contemplar l'eclipsi”, ha explicat l'alcaldessa en funcions, Pilar Moncho.
D'esta manera, els servicis de socorrisme i de les postes sanitàries s'ampliaran dos hores, des de les 19 fins a les 21 hores.
A més, durant la jornada de l'eclipsi, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) activarà un dispositiu especial amb una trentena d'autobusos addicionals per a facilitar els desplaçaments cap a les platges i les pedanies del sud, com el Perelló.
Segons l'ajuntament, el reforç començarà a partir de les 16.00 hores i se centrarà en les línies que connecten amb la Malva-rosa i altres punts del litoral, així com en la línia 25, que enllaça amb Pinedo, el Saler i el Perelló. El servici es prolongarà fins a la mitjanit per a cobrir el retorn després de l'eclipsi, amb supervisió en temps real i capacitat d'adaptació segons la demanda. L'EMT desplegarà també personal al carrer per a gestionar l'afluència i garantir la seguretat, a més de distribuir ulleres homologades entre els treballadors exposats al fenomen.
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