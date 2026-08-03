Mobilitat
Així queda la nova Gran Via Marqués del Túria
L’empresa adjudicatària preveu concloure “d’ací a una setmana” els treballs de reasfaltatge que s’han executat en esta artèria de la ciutat, per als quals s’han invertit 1,24 milions d’euros
El nou asfalt permetrà disminuir fins a 10 decibels el soroll generat pel trànsit, a més de millorar l’adherència i crear una via “més amable” per a vehicles, residents i vianants
La Gran Via Marqués del Túria afronta la recta final de la seua renovació. Serà “d’ací a una setmana”, segons les previsions que maneja l’Ajuntament de València, quan concloguen els treballs de reasfaltatge que s’han executat en esta artèria de la ciutat i que suposen la primera intervenció integral que s’hi du a terme “en més de tres dècades”, remarca el consistori, que precisa que l’actuació ha comptat amb una inversió municipal d’1,24 milions d’euros.
Les obres, que van arrancar el passat 22 de juny, una vegada finalitzat el curs escolar amb l’objectiu de minimitzar les afeccions al trànsit i a l’activitat quotidiana de la zona, han abastat una superfície de 22.126 metres quadrats, en concret en el tram comprés entre l’avinguda de Jacinto Benavente i la confluència de l’avinguda del Regne de València amb el carrer Russafa.
L’empresa adjudicatària, Pavasal, ultima, en estos moments, els remats finals de l’obra i ha iniciat el repintat de la senyalització horitzontal, que inclou les línies de separació de carrils, els passos de vianants, les places d’estacionament per a motocicletes i la resta de marques viàries.
Circulació més silenciosa
Un dels principals elements de l’actuació ha sigut la instal·lació d’asfalt fonoabsorbent, un paviment dissenyat per a reduir l’impacte acústic del trànsit. Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, el tipus de ferm que s’ha emprat en esta obra “permet disminuir fins a deu decibels el soroll que generen els vehicles, millora l’adherència i la seguretat viària i contribuïx a reduir fins a un 20 % les emissions de CO₂ associades a la circulació; tot, per a crear una via més silenciosa i més amable per a veïnat, vehicles i vianants”.
Així mateix, l’edil ha destacat que esta intervenció “fa més de 35 anys que no s’efectuava” i l’ha emmarcada dins de l’estratègia municipal impulsada per l’alcaldessa, María José Catalá, per a estendre l’ús d’esta mena de paviment en les principals vies de la ciutat amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants.
Pròximes implantacions
Referent a això, ha avançat que el consistori té previst implantar este tipus de ferm en més de 130.000 metres quadrats de la ciutat. A més de la Gran Via Marqués del Túria, el pla inclou actuacions en el carrer Colón, l’eix Pérez Galdós-Giorgeta, l’avinguda de les Corts Valencianes, General Avilés i el PAI de Malilla Sud.
El desenrotllament de les obres s’ha coordinat amb l’associació veïnal del Pla del Remei-Gran Via, representants del comerç del centre, la Delegació de Mobilitat i l’empresa adjudicatària. Durant el temps que s’ha prolongat esta actuació, les sis parades de l’EMT situades en l’entorn han romàs operatives, encara que amb reubicacions puntuals en funció de l’avanç dels treballs i sense que s’haja suprimit cap línia.
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