Patrimoni
Catarroja promourà la declaració del Cant de la Carxofa i la Romeria de Sant Pere al Port com a béns immaterials
L’objectiu és reforçar el valor històric, artístic i identitari de tradicions lligades a les Festes Majors i a la història marinera de Catarroja
L’Ajuntament de Catarroja impulsarà la tramitació perquè el Cant de la Carxofa, en honor al Santíssim Crist de la Pietat, i la Romeria de Sant Pere al Port obtinguen una doble protecció com a festes d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana i béns immaterials de rellevància local. Així mateix, promourà la declaració de la campana Sant Antoni Ora Pro Nobis com a bé de rellevància local.
Estes iniciatives tenen el seu origen en el treball d’investigació, documentació i divulgació desenrotllat pel doctor David Jorge García, professor de la Universitat Politècnica de València i veí de Catarroja, que, durant els últims anys, ha aprofundit en l’estudi d’algunes de les manifestacions culturals més representatives del municipi. Fruit d’esta labor, l’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Cultura i Festes, ha assumit la tramitació dels expedients per a promoure el seu reconeixement oficial.
En el cas del Cant de la Carxofa, el consistori dona continuïtat al procés d’investigació i recuperació d’esta tradició amb l’objectiu d’avançar tant en la seua declaració com a festa d’interés turístic local com en la seua protecció com a bé immaterial de rellevància local, a fi de reforçar el valor històric, artístic i identitari d’una celebració profundament lligada a les Festes Majors de Catarroja.
La Romeria de Sant Pere al Port seguirà el mateix procediment per a consolidar el reconeixement institucional d’una celebració estretament vinculada a la història marinera del municipi i a la relació de Catarroja amb l’Albufera.
775 aniversari del Comú de Pescadors de l’Albufera
Esta iniciativa s’emmarca, a més, en l’estratègia municipal per a recuperar i difondre el patrimoni del port de Catarroja, com ja va quedar reflectit amb la inauguració recent del mural ceràmic instal·lat en la Casa dels Pescadors, un homenatge a la Comunitat de Pescadors de Catarroja amb motiu del 775 aniversari del Comú de Pescadors de l’Albufera.
Així mateix, l’Ajuntament promourà la declaració de la campana Sant Antoni Ora Pro Nobis com a bé de rellevància local per tal d’incorporar este element al patrimoni històric i cultural protegit del municipi.
L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacat que “el patrimoni d’un poble no es conserva únicament des de les institucions; es manté viu gràcies a les persones que, generació rere generació, han sabut cuidar les seues tradicions, la seua cultura i els seus símbols. La responsabilitat de l’Ajuntament és escoltar eixe impuls col·lectiu, donar-li suport i convertir-lo en reconeixement institucional perquè continue formant part del futur de Catarroja”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Troben un home mort surant en la platja del Puig
- La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
- María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
- El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
- Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
- Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri