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Turisme

Els turistes internacionals van augmentar un 4,6 % fins a juny, i el gasto, un 7 %

Només en juny van arribar a Espanya des d’altres països 9,7 milions de turistes (un 2,9 % més)

Nombrosos turistes gaudixen de la platja de La Malagueta de Màlaga

Nombrosos turistes gaudixen de la platja de La Malagueta de Màlaga / EP

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EFE

Madrid

Entre gener i juny van entrar a Espanya 46,56 milions de turistes, un 4,6 % més que un any abans, i van gastar 63.836 milions, un 7 % més, xifres que, mes rere mes, tornen a situar-se en màxims històrics.

Les enquestes d’arribades de no residents (Frontur) i de gasto associat (Egatur), de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), reflectixen, una vegada més, que continua la tendència de creixement del gasto per damunt de les entrades, un indicador de turisme de “més qualitat”, segons el sector.

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Només el mes de juny van arribar a Espanya des d’altres països 9,7 milions de turistes (un 2,9 % més) amb un volum de gasto de 13.579 milions d’euros, un 4 % més.

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