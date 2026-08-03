Turisme
Els turistes internacionals van augmentar un 4,6 % fins a juny, i el gasto, un 7 %
Només en juny van arribar a Espanya des d’altres països 9,7 milions de turistes (un 2,9 % més)
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Madrid
Entre gener i juny van entrar a Espanya 46,56 milions de turistes, un 4,6 % més que un any abans, i van gastar 63.836 milions, un 7 % més, xifres que, mes rere mes, tornen a situar-se en màxims històrics.
Les enquestes d’arribades de no residents (Frontur) i de gasto associat (Egatur), de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), reflectixen, una vegada més, que continua la tendència de creixement del gasto per damunt de les entrades, un indicador de turisme de “més qualitat”, segons el sector.
Només el mes de juny van arribar a Espanya des d’altres països 9,7 milions de turistes (un 2,9 % més) amb un volum de gasto de 13.579 milions d’euros, un 4 % més.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quarta onada de calor: estos són els municipis en risc taronja per temperatures extremes a la Comunitat Valenciana
- Troben un home mort surant en la platja del Puig
- La Generalitat Valenciana impulsa llaços culturals amb 270.000 euros en ajudes a l'exterior
- María Peiró, nova presidenta de Caixa Rural Torrent
- El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València
- Així està l’incendi de la Vall d’Uixó: les últimes informacions dels bombers
- Consum exigix a cinc plataformes retirar 141 anuncis d’allotjaments en territoris palestins ocupats
- Esglai a Ciutat Vella de Sagunt arran del passeig de tres senglars per les teulades del barri