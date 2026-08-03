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Extingixen dos incendis a Moixent i Morella en una jornada d’alerta roja per les tempestes seques

El foc de València obliga a tallar la CV-589 pel fum

Fum de l’incendi que va fer saltar totes les alarmes a Moixent

Fum de l’incendi que va fer saltar totes les alarmes a Moixent

Redacción Levante-EMV

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Ramón Ferrando

Íñigo Roy

València

Els bombers van extingir ahir sengles incendis forestals a Moixent i Morella, en una jornada marcada per la màxima preocupació meteorològica. La Generalitat Valenciana va activar el nivell d’alerta roja (risc extrem) d’incendis forestals en les muntanyes de la Comunitat Valenciana a causa de l’alta probabilitat de tempestes seques, sobretot en les zones de l’interior.

El primer sobresalt es va produir entre Morella i Forcall amb un foc que va començar a mitjan matí. Un mitjà aeri va haver d’intervindre perquè no s’estengueren les flames. En el dispositiu van participar dotacions dels bombers de la Diputació de Castelló i brigades del Consorci Provincial, amb el suport d’unitats dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana i agents mediambientals que van treballar sobre el terreny per a acordonar i extingir les flames. L’incendi es va donar per extingit a les 13:00 hores.

El segon incendi es va produir a Moixent. El fum va obligar a tallar la carretera CV-589. El foc va començar cap a les 13:30 hores en una zona forestal. Sobre el terreny es van desplegar tres mitjans aeris i dos unitats de bombers forestals. El dispositiu d’extinció va comptar amb dos autobombes, un agent mediambiental i una dotació i brigada forestal dels bombers del Consorci.

En el paratge de la Foia

El foc es va declarar en una zona forestal coneguda com el paratge de la Foia. Les imatges captades pels veïns mateixos revelaven que les flames provocaven una fumeguera densa (que va obligar a tallar la CV-589), visible des del nucli urbà. De fet, el punt d’ignició estava en una zona pròxima a algunes vivendes. El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va rebre l’avís de l’incendi a les 13:46 hores i va mobilitzar els efectius de bombers.

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Els dos incendis es van produir en una jornada de màxima preocupació meteorològica. Les autoritats van recordar que l’aparell elèctric d’esta mena de tempestes, sumat a les altes temperatures i l’absència de precipitacions significatives, incrementa de manera notable la possibilitat que s’originen focs per l’impacte de llamps en zones boscoses de difícil accés. Des del 112 s’insistix a la població que extreme, en estos dies, la precaució i avise immediatament el servici d’emergències davant de la presència de qualsevol columna de fum.

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