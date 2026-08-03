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L’AVE Madrid-València, interromput durant més d’una hora per una persona al costat de les vies

Els trens d’alta velocitat amb destinació a la Comunitat Valenciana patixen retards i alteracions per una incidència en el túnel d’Atocha-Chamartín

Imatge d’arxiu de trens AVE

Imatge d’arxiu de trens AVE / Gustavo Valiente Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

La circulació ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i València ha quedat interrompuda durant prop d’una hora i mitja este dilluns, en una jornada marcada per una elevada mobilitat, pròpia de les vacacions d’estiu i l’augment de viatgers en les principals estacions.

La incidència s’ha produït al voltant de les 9:45 hores en el túnel que connecta les estacions madrilenyes d’Atocha i Chamartín, a causa de la presència d’una persona en els voltants de la via. Per motius de seguretat, Adif ha suspés el trànsit ferroviari de les línies d’alta velocitat amb origen o destinació a llevant.

La interrupció ha afectat els servicis de Renfe, Ouigo i Iryo que enllacen Madrid amb ciutats com València i Alacant, i ha obligat a detindre diversos trens amb centenars de passatgers a bord. La incidència ha coincidit amb un dels períodes de més afluència de l’estiu, quan nombroses persones es desplacen cap a les destinacions vacacionals del litoral mediterrani o tornen als seus llocs de residència.

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La circulació ha pogut reprendre’s cap a les 11:15 hores, una vegada retirada la persona que es trobava al costat de les vies. Adif ha informat que el trànsit ferroviari començava a normalitzar-se de manera gradual, encara que la interrupció ha provocat retards i alteracions posteriors en el corredor Madrid-llevant.

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