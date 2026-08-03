Oliva ret homenatge a Josep Malonda, ‘el Mestre’: un gran dia de reconeixement a un dels seus homenots
L’alcaldessa, Yolanda Pastor, afirma que “amb este acte es fa justícia”
Josep Malonda, el Mestre ha rebut un merescut homenatge de la seua Oliva natal, de la qual “estic profundament enamorat”. Un reconeixement merescut de la seua ciutat que es va celebrar en el saló de plens de l’ajuntament en un acte senzill, però molt emotiu, i que va congregar més d’un centenar de persones, amb l’alcaldessa, Yolanda Pastor, i l’edil de Música, Silvia Castillo, al costat dels portaveus dels grups polítics municipals.
La primera autoritat li va entregar a l’homenatjat una placa commemorativa i el pin de la insígnia de la ciutat d’Oliva, que va rebre molt emocionat; María Jesus, la seua esposa, va ser obsequiada amb un ram de flors.
Malonda, que va entrar en el saló consistorial entre els aplaudiments del públic, va recordar alguns detalls de la seua trajectòria i va agrair a Julio Llorca l’encàrrec de l’adaptació que va fer, al costat de Joan Mont, de l’himne d’Oliva amb música d’Álvaro Marzal i lletra de Salvador Soler, que va demanar encaridament que “es cante en públic”, després d’assenyalar, també, que “no es pot entendre la música a Oliva sense la labor d’Álvaro Marzal”.
També va recordar el Grup 70 de música pop que va sufragar el llavors plebà Salvador Campos; la recuperació, al costat de Consuelo Morell, de la Dansà d’Oliva per a la desfilada de Moros i Cristians de 1976; els anys difícils en què va dirigir l’Associació Artístico-Musical d’Oliva, i el naixement de la Coral Santa Cecília. Així mateix, va agrair la tasca de tots els seus presidents (Paco Alemany, Montse Aparicio, Vicent Salort i l’actual, Xelo Pizarro) i va destacar la gestació del Grup de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda, entre altres detalls.
Elogis
L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Pastor, va assenyalar que era “un gran dia” en què es duia a terme “un acte de justícia en el qual Oliva vol reconéixer uns dels seus homenots”. Va reconéixer que la Regidoria de Cultura i la de Música de l’Ajuntament d’Oliva, al costat de l’Associació Musical Santa Cecília, havien sigut els promotors de l’acte, amb el suport de les associacions locals.
Pastor també va destacar el paper de Josep Malonda en la recuperació de la música i les tradicions en esta localitat de la Safor i, en general, en la història musical de la Comunitat Valenciana, ja que moltes entitats utilitzen partitures adaptades pel mateix Malonda. Va destacar també la importància de la seua esposa, María Jesús, i dels seus fills, Mamen, Josep i Rosa.
Història viva
Va obrir els parlaments la presidenta de la Coral Santa Cecília, Xelo Pizarro, que va apuntar que “si Malonda no existira, hauríem d’inventar-lo. Gràcies per tot i per tant”. De fet, després de llegir el seu extraordinari currículum professional, va fer un retrat personal de l“amic i gran persona” que és Josep Malonda.
També hi van estar presents membres del Grup de Dolçainers Sarabanda i de la Colla de Dolçainers de la Safor, que van interpretar diverses peces de dolçaina. L’acte va concloure amb la música de la Coral Santa Cecília interpretada per molts dels components actuals del grup a les portes de l’ajuntament de la ciutat.
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